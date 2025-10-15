Un hecho poco común ocurrió el pasado fin de semana en una cancha de fútbol en La Plata. Un hombre que escapaba de la Policía irrumpió en medio de un partido amateur, provocando conmoción entre jugadores, árbitros y público.

El incidente se registró en el predio ubicado entre las calles 186 y 38, donde se enfrentaban los equipos Deportivo Elohim y Defensores de Punta Lara.

Según testigos, el individuo habría cometido un robo en las inmediaciones minutos antes y, al verse acorralado por la Policía, corrió hacia la cancha para evadir la persecución.

En su fuga, irrumpió directamente en el terreno de juego mientras los efectivos policiales lo seguían de cerca.

La detención se concretó en el campo, en medio del desconcierto general. No hubo reportes de heridos ni daños materiales según las fuentes consultadas.

Tras la captura, el partido fue interrumpido algunos minutos mientras los policías cumplían con el procedimiento. Luego se reanudó sin mayores inconvenientes.

El resultado final del encuentro fue una victoria del Defensores de Punta Lara por 5 a 2.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 15ª de Olmos, y quedó a disposición de la Justicia.