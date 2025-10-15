La Sub 20 empata 0 a 0 con Colombia por el pase a la final del Mundial

En el arranque, Colombia controlaba la posesión en los primeros minutos, con circulación entre sus defensores y sin asumir riesgos. La Argentina se mantiene replegada, ordenada, a la espera de cortar el pase hacia el mediocampo. Minutos antes del pitazo inicial, en un duelo parejo que fue alargue y se definió en los penales, Marruecos se impuso ante Francia por 5-4 y espera en por saber su rival, en la final que se jugará el domingo a las 20.

A los cinco minutos, Colombia apretaba en campo rival y obliga a la Argentina a saltear líneas con pelotazos. En los palcos, Maher Carrizo y Valente Pierani siguen el partido tomando mate: el primero, suspendido; el segundo, lesionado y desafectado del torneo.

Así, a los 8 minutos, el arquero de la Argentina despejó a un costado el cabezazo a quemarropa de Joel Canchimbo.

A los 15, tras un centro desde la derecha de Gorosito, Sarco la bajó dentro del área y Acuña intentó definir, pero su remate fue bloqueado a tiempo por la defensa colombiana. Así fue el primer aviso del conjunto de Placente. Dos minutos más tarde, el arquero argentino salió a cortar un pase al espacio, pero en lugar de controlar dejó un rebote que rebotó en Arizala y salió al córner. La jugada pudo complicarse, pero terminó en alivio para la Argentina.

Antes de los 20 minutos, el volante Subiabre ensayó un remate desde fuera del área que cayó manso en las manos del arquero García. Fue el primer disparo al arco del equipo nacional. Se acomodó Argentina en el partido.

La Selección iguala 0 a 0 ante Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile por la segunda semifinal del Mundial Sub 20. Ambos tuvieron sus avances para quebrar la paridad, pero los arqueros y las malas decisiones impidieron que haya emociones en los 45 minutos iniciales

Formaciones de Argentina vs Colombia:

Argentina: Santino Barbi; Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba; Dylan Gorosito, Valentino Acuña, Milton Delgado, Julio Soler (C); Ian Subiabre, Alejo Sarco y Gianluca Prestianni.. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Hora: 20:00

TV: D Sports y Telefé

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos