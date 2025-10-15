Otra explosión durante una feria de ciencias en un colegio: al menos cuatro heridos

Al menos cuatro alumnos de entre 13 y 16 años, sufrieron quemaduras graves tras producirse una explosión mientras se realizaba un experimento de Química con alcohol etílico en una feria de ciencias de una escuela del barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron que el incidente se registró en el Colegio Guadalupe ubicado en la calle Paraguay 3925, entre Julián Alvarez y la Avenida Medrano y los afectados fueron trasladados al Hospital Gutiérrez.

Según se indicó, un adolescente de 16 años es quien sufrió las lesiones de mayor gravedad en el rostro y el pecho, mientras que otros dos, de 13 y 14, padecieron heridas similares.

Un estudiante dialogó con la prensa y remarcó que en el sitio “no había matafuegos”, a la vez que acusó al profesor de ser un “pelotudo” porque se “escondió” en lugar de ayudar a los leisonados.

“Ví como un chico se prendió fuego de pies a cabeza”, añadió el menor y sostuvo que el objeto que se incendió era “una mesa de madera”.