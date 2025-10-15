Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Información General

Otra explosión durante una feria de ciencias en un colegio: al menos cuatro heridos

Fue en un establecimiento del barrio porteño de Palermo. Un adolescente de 16 años sufrió lesiones en el rostro y el pecho

Otra explosión durante una feria de ciencias en un colegio: al menos cuatro heridos
15 de Octubre de 2025 | 13:15

Escuchar esta nota

Al menos cuatro alumnos de entre 13 y 16 años, sufrieron quemaduras graves tras producirse una explosión mientras se realizaba un experimento de Química con alcohol etílico en una feria de ciencias de una escuela del barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron que el incidente se registró en el Colegio Guadalupe ubicado en la calle Paraguay 3925, entre Julián Alvarez y la Avenida Medrano y los afectados fueron trasladados al Hospital Gutiérrez.

Según se indicó, un adolescente de 16 años es quien sufrió las lesiones de mayor gravedad en el rostro y el pecho, mientras que otros dos, de 13 y 14, padecieron heridas similares.

Un estudiante dialogó con la prensa y remarcó que en el sitio “no había matafuegos”, a la vez que acusó al profesor de ser un “pelotudo” porque se “escondió” en lugar de ayudar a los leisonados.

“Ví como un chico se prendió fuego de pies a cabeza”, añadió el menor y sostuvo que el objeto que se incendió era “una mesa de madera”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela

VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis

VIDEO. La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

"La Plata está de fiesta": habló uno de los motoqueros de "Hells Angels"

Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
Últimas noticias de Información General

ANMAT prohibió la venta y consumo de varios alimentos por considerarlos "de riesgo para la salud"

Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

En Guernica, una verduleria "viral" por sus precios fue clausurada: denuncian un cierre arbitrario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla