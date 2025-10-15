Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

La localidad de La Plata se encuentra revolucionada por la llegada del famoso grupo de motoqueros Hells Angels y hay preocupación entre los vecinos en medio de un importante operativo de seguridad.

La agrupación se encuentra en la Argentina para llevar adelante un evento anual internacional que en un principio iba a realizarse en Ensenada (en el predio de Sosba).

Durante los últimos días, los motociclistas fueron vistos en diferentes parrillas y locales gastronómicos de la zona de 7 y 51, así como en los hoteles Grand Brizo y El Corregidor, en el centro de La Plata.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, su estadía podría extenderse hasta el fin de semana y se estima que llegarán al país, desde Europa y Asia, entre 3000 y 5000 motociclistas y simpatizantes.

La visita se debe al World Run 2025, el encuentro anual del Hell’s Angels Motorcycle Club (HAMC), el cual este año tiene sede en la Argentina, pero del que todavía no se difundió la locación exacta.

En un principio se informó que los organizadores intentaron alquilar el predio del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Ensenada. Sin embargo, no se pudo concretar debido a la falta de permisos municipales y por la magnitud de la convocatoria.

Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad de la Nación implementó un operativo con fuerzas federales, provinciales y nacionales y reforzaron los controles en la zona.

Después de algunas horas de incertidumbre, como publicó este miércoles EL DIA , hubo aclaraciones. El presidente de la filial argentina de la entidad, Marcelo Mazza, confirmó que el encuentro se hará en el predio de La Paloma, en 9 y 146 de Berazategui. "Allí nos reuniremos entre 500 y 600 personas que llegaron de distintas ciudades. Somos una organización que tiene 80 años y nos juntamos para celebrar, compartir y divertirnos", explicó el representante motoquero en una entrevista con la TV.

Posteriormente, se trasladaban esta tarde al Predio Segunda Generación, ubicado en diagonal 434 y 213, en El Peligro, La Plata. Y eligieron la capital bonaerenses "para una mejor comodidad", tras lo que fue la última visita al país en 2014 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Está previsto que luego de su actividad en el sur del GBA vuelvan el sábado a un complejo de la zona de Berisso y que el domingo regresen a sus lugares de origen. "Nos encargamos de la logística y de acompañar a los aeropuertos", aseguró Mazza.