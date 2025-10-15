Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Policiales

La Asamblea Vecinal de Tolosa presentó un petitorio en la Gobernación: "Los delitos se han incrementado"

La Asamblea Vecinal de Tolosa presentó un petitorio en la Gobernación: "Los delitos se han incrementado"
15 de Octubre de 2025 | 18:58

Escuchar esta nota

En una jornada marcada por la creciente preocupación, la Asamblea Vecinal de Tolosa presentó un petitorio en la Gobernación con las firmas de todos los vecinos. La iniciativa busca una respuesta urgente ante una situación que ha sido descrita por los frentistas "de terror".

La gravedad de la inseguridad se basa en el aumento de los episodios delictivos. Según los testimonios recopilados, una gran cantidad de vecinos optó por no denunciar, pues "ya están cansados de que las denuncias previas nunca tuvieran resultados". Además, los afectados nunca fueron informados sobre si se incautó o no algún elemento tras sus reportes.

Los vecinos de Tolosa relataron que la situación generó un profundo cambio en sus rutinas: "después de las 18 horas, los vecinos no quieren salir". Y agregaron: "Las personas mayores también están al salto ante cualquier ruido o cualquier situación", y se ven particularmente alteradas cuando pasan motos con "los cortes o explociones que parecen detonaciones de armas". 

Uno de los hechos más graves y alarmantes que comentaron a los medios es "la cantidad de casas que son tomadas o usurpadas". Este fenómeno genera temor, y lo más "lamentable" es que, en poco tiempo o a los días, estas propiedades se transformen en "búnkers".

 

Los denunciantes indicaron que están frente a la posible "cartelización de Tolosa". Esta alarmante descripción se apoya en el relato de la deserción escolar de chicos para convertirse en "soldaditos", y en el hecho de que "casa que usurpan, casa que la convierten en búnker".

LE PUEDE INTERESAR

Tras el violento choque en Punta Lara, hallaron varias dosis de cocaína en las pertenencias de un herido

LE PUEDE INTERESAR

Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía

El petitorio presentado enfatiza las deficiencias y necesidades urgentes en materia de seguridad. Los vecinos necesitan más presencia policial, más personal en las dos comisarías de Tolosa, y señalan que los patrulleros son insuficientes.

Así, sobre la situación de las comisarías, argumentaron que "no están provistas de los elementos que realmente se necesitan". Entre los recursos solicitados específicamente en el petitorio se encuentran: patrulleros, motos, caballería y personal.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país

Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

"La Plata está de fiesta": hablaron los motoqueros de "Hells Angels"

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?

"Brazilian Day" en La Plata: tras la suspensión, se realiza este finde en Plaza Moreno

Últimas noticias de Policiales

Persecución, fuga y choque en La Plata: dos policías fueron trasladados al hospital

Tras el violento choque en Punta Lara, hallaron varias dosis de cocaína en las pertenencias de un herido

Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa
Información General
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso
Los detalles de la obra hídrica clave para evitar inundaciones en el interior de la Provincia
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Deportes
La Sub 20 empata 0 a 0 con Colombia por el pase a la final del Mundial
"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO
Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo
"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
Una goleada sin despeinarse en Miami
Espectáculos
Se apaga MTV y se cierra una era: del "video mató la radio" al "streaming calló a la tele musical"
¡Bombazo! Amaia Montero confirmó que vuelve a La Oreja de Van Gogh
Cómo fue el rating de MasterChef Celebrity en su segunda entrega
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La fortuna que deja Diane Keaton: más de 100 millones de dólares, quiénes serán sus herederos
La Ciudad
Tormenta sorpresa en La Plata: podría haber lluvias
Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados
En bici y disfrazados por Halloween en La Plata
Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país
"Brazilian Day" en La Plata: tras la suspensión, se realiza este finde en Plaza Moreno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla