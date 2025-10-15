La Asamblea Vecinal de Tolosa presentó un petitorio en la Gobernación: "Los delitos se han incrementado"

En una jornada marcada por la creciente preocupación, la Asamblea Vecinal de Tolosa presentó un petitorio en la Gobernación con las firmas de todos los vecinos. La iniciativa busca una respuesta urgente ante una situación que ha sido descrita por los frentistas "de terror".

La gravedad de la inseguridad se basa en el aumento de los episodios delictivos. Según los testimonios recopilados, una gran cantidad de vecinos optó por no denunciar, pues "ya están cansados de que las denuncias previas nunca tuvieran resultados". Además, los afectados nunca fueron informados sobre si se incautó o no algún elemento tras sus reportes.

Los vecinos de Tolosa relataron que la situación generó un profundo cambio en sus rutinas: "después de las 18 horas, los vecinos no quieren salir". Y agregaron: "Las personas mayores también están al salto ante cualquier ruido o cualquier situación", y se ven particularmente alteradas cuando pasan motos con "los cortes o explociones que parecen detonaciones de armas".

Uno de los hechos más graves y alarmantes que comentaron a los medios es "la cantidad de casas que son tomadas o usurpadas". Este fenómeno genera temor, y lo más "lamentable" es que, en poco tiempo o a los días, estas propiedades se transformen en "búnkers".

Los denunciantes indicaron que están frente a la posible "cartelización de Tolosa". Esta alarmante descripción se apoya en el relato de la deserción escolar de chicos para convertirse en "soldaditos", y en el hecho de que "casa que usurpan, casa que la convierten en búnker".

El petitorio presentado enfatiza las deficiencias y necesidades urgentes en materia de seguridad. Los vecinos necesitan más presencia policial, más personal en las dos comisarías de Tolosa, y señalan que los patrulleros son insuficientes.

Así, sobre la situación de las comisarías, argumentaron que "no están provistas de los elementos que realmente se necesitan". Entre los recursos solicitados específicamente en el petitorio se encuentran: patrulleros, motos, caballería y personal.