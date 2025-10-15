15 de Octubre de 2025 | 10:59

El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de octubre a partir del día jueves 30 del corriente, según cronograma que se detalla a continuación:

Jueves 30 de octubre:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.



Viernes 31 de octubre:



Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.



El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 25 de noviembre de 2025.