Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad

El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses

15 de Octubre de 2025 | 10:59

Escuchar esta nota

El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de octubre a partir del día  jueves 30 del corriente, según cronograma que se detalla a continuación: 

Jueves 30 de octubre:   

    Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; 

    Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.


Viernes 31 de octubre: 


    Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.


 El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 25 de noviembre de 2025. 

