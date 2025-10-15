Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Información General |Clima

Desastres naturales: alertan por su impacto económico

Según la ONU, le cuestan al mundo alrededor de 2,3 billones de dólares anuales. Los países en desarrollo son los más afectados. Llaman a invertir en reducción de riesgos

Desastres naturales: alertan por su impacto económico

Por el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes / X

15 de Octubre de 2025 | 03:59
Edición impresa

Cada año, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), que se conmemoró el 13 de octubre, destaca cómo las comunidades reducen su exposición a los riesgos naturales en todo el mundo.

A nivel mundial, los países se enfrentan a fenómenos naturales cada vez más graves, impulsados por fenómenos meteorológicos extremos y una planificación que ignora los riesgos, indicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los desastres son cada vez más caros y, aunque los gastos directos de estos aumentaron hasta aproximadamente 202.000 millones de dólares anuales, se estima que el costo real es 11 veces superior, casi 2,3 billones de dólares, donde los países en desarrollo se llevan la peor parte, y los países desarrollados sufren grandes pérdidas financieras.

A pesar de ello, desde la ONU indican que la inversión en la RRD sigue siendo escasa, con menos del 1% de los presupuestos públicos, mientras solo el 2% de los proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo incluyeron la RRD entre sus objetivos.

Dentro del sector humanitario, la cantidad de fondos destinados a la prevención y preparación ante desastres naturales también disminuyó.

Un problema importante, según destacaron, es que las estrategias económicas, tanto públicas como privadas, suelen ignorar estos riesgos.

El sector privado, que controla el 75% de las inversiones, suele pasar por alto las amenazas climáticas, lo que aumenta la vulnerabilidad y las posibles pérdidas por este motivo.

Aumentar la financiación

Por las razones mencionadas, este año se insta a aumentar la financiación para la RRD en los presupuestos públicos y la ayuda internacional, y a garantizar que todas las inversiones públicas en desarrollo y del sector privado se basen en el riesgo y sean resilientes.

Una de las razones para aumentar la financiación es que los desastres representan una amenaza creciente para la prosperidad económica y el desarrollo sostenible, con costos subestimados e insostenibles.

Los costos de los desastres están empujando a los países a una espiral de aumento de la deuda, disminución de los ingresos, aumento de la asegurabilidad y repetidas crisis humanitarias.

La disminución de la ayuda internacional hace aún más crucial reducir las pérdidas por catástrofes mediante inversiones en la reducción del riesgo de desastres. Los expertos indican que recortar la financiación para la reducción del riesgo de desastres conduce a problemas más costosos en el futuro y más necesidades humanitarias. Para reducir los costos de los desastres, los países deben aumentar la financiación para la reducción del riesgo de desastres y garantizar que las inversiones en desarrollo tengan en cuenta el riesgo.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

