Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de La Plata

Esta serie de episodios violentos, se convirtieron en una verdadera pesadilla para los conductores que transitan por La Plata. Por una necesidad de causar daño, con fines delictivos o, como simple diversión, los “tira piedras” atacan en diferentes puntos de la Ciudad y forman parte de una realidad urbana cada vez más violenta.

Una preocupante modalidad delictiva mantiene en alerta a vecinos y automovilistas de La Plata. Pasada la medianoche, un conductor de una pickup denunció un ataque en el cruce de las avenidas 13 y 520, una zona muy transitada que conecta distintos barrios.

Según el testimonio de los damnificados, un grupo de desconocidos arrojó piedras contra los vehículos en movimiento, con el aparente objetivo de obligar a los conductores a detener la marcha para luego intentar asaltarlos.

Los ataques habrían ocurrido en distintos momentos de la noche, y los automovilistas, tras el susto inicial, decidieron continuar la marcha y detenerse varias cuadras más adelante, evitando frenar en la zona del hecho por temor a ser abordados.

Vecinos y transeúntes habituales del lugar expresaron su preocupación ante la reiteración de estos episodios y reclamaron una mayor presencia policial y patrullajes preventivos.

Por el momento, la investigación fue caratulada como “daños”, ya que no se registraron robos ni personas heridas. Sin embargo, las autoridades no descartan que se trate de una modalidad delictiva en crecimiento.

Hasta ahora no hay detenidos, y reclamaron a las fuerzas de seguridad el refuerzo de los patrullajes en la zona de 13 y 520, especialmente durante las horas nocturnas, con el objetivo de prevenir nuevos ataques y dar con los responsables.