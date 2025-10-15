Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Todos metidos": Eduardo Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

"Todos metidos": Eduardo Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

prensa Estudiantes

15 de Octubre de 2025 | 17:57

Estudiantes afinó los últimos detalles de cara al clásico platense con un entrenamiento en City Bell que tuvo como eje la concentración y la corrección de errores defensivos. El Pincha, con una clara consigna para el próximo encuentro,  

En las redes, bajo la consigna Todos metidos, se pudieron ver fragmentos de la práctica donde José Sosa, Tiago Palacios, Guido Carrillo, Santiago Núñez y al uruguayo Gabriel Neves, cuando realizaban ensayos de defensa y posteriormente de definición bajo las órdenes de Eduardo Domínguez. Así, mediante despejes, cabezazos, voleas y más definiciones frente a la figura del arquero Rodrigo Borzone. 

Eduardo Domínguez mantiene algunas dudas en sectores claves, pero tiene en mente una base para buscar tres puntos que son necesarios. Hay nombres como Fernando Muslera, Santiago Ascacibar, Cristian Medina y Guido Carrillo que tienen su lugar asegurado para enfrentar al Lobo y que formarán la base del equipo.

Después, hay nombres en los que piensa el entrenador para que jueguen desde el arranque. Uno de ellos es Eric Meza, quien sigue buscando llegar en plenitud al clásico. El lateral sigue sin estar al 100% de una molestia muscular, por lo que la evaluación de hoy va a ser clave para terminar de definir si puede estar o no desde el inicio. En caso de no estar en las máximas condiciones, seguirá Román Gómez en el lateral derecho.

Después, el buen nivel de Neves genera dudas en Domínguez, que lo quiere incluir en el mediocampo para la creación de juego. Sin embargo, en caso de decidir por la inclusión del uruguayo, deberá resolver quién saldrá.

