Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Deportes

"Pincha o plomo": en la previa del clásico Estudiantes vs Gimnasia, un mural encendió la polémica en La Plata

"Pincha o plomo": en la previa del clásico Estudiantes vs Gimnasia, un mural encendió la polémica en La Plata

El polémico mural en 19 y 33, en la previa del clásico platense Estudiantes vs Gimnasia

15 de Octubre de 2025 | 13:30

Escuchar esta nota

"Que sea en paz". Ese es el mensaje que todos los hinchas de Estudiantes y Gimnasia pregonan de cara al nuevo clásico platense de fútbol, que se disputará el próximo domingo en UNO, desde las 15. Aunque a veces hay excepciones, que se ganan el repudio generalizado de ambas hinchadas.

LEA TAMBIÉN

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?

Es que un mural encendió la polémica en la previa del choque que paralizará a nuestra ciudad el fin de semana. "Pincha o plomo", escribieron en las paredes de la cuadra de 19 y 33, junto a dos armas cruzadas, con los colores rojo y blanco, y la firma "Plaza Güemes".

Los vecinos que se comunicaron con EL DIA aseguraron que el mismo fue confeccionado en las últimas horas por una agrupación pincharrata, que además realizó otras pintadas que nada tienen que ver con la violencia y forman parte del folclore. Por ejemplo escribieron "En La Loma mando yo" o "El glorioso Estudiantes".

LEA TAMBIÉN

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

"Lamentablemente esto no le hace bien al fútbol, menos a horas de un clásico", manifestaron indignados los lectores. "Esperemos que se tome alguna medida", agregaron, justificando que "después nos quejamos si se genera violencia".

Cabe recordar que, tal como informó este diario, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe),  informó que se encuentra realizando tareas de pintura en diferentes zonas de la Ciudad, con la ayuda de las autoridades de la Municipalidad. El objetivo es justamente evitar los conflictos por pintadas entre los clubes, en el marco de la cercanía al clásico platense.

LEA TAMBIÉN

Clásicos platenses con técnicos interinos: no será la primera vez que suceda

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Todo gris para evitar el conflicto por las pintadas pinchas y triperas

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultado

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

"La Plata está de fiesta": habló uno de los motoqueros de "Hells Angels"

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis

VIDEO. La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?
Últimas noticias de Deportes

Una goleada sin despeinarse en Miami

Mundial: seis selecciones lograron su clasificación

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Facundo Tello dirigirá su tercer clásico de La Plata: cómo le fue en los anteriores
Política y Economía
Fracasó la sesión para interpelar en Diputados a Caputo, Lugones y Karina Milei
Rebotan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street, pero también saltan el dólar oficial y el blue
LLA se despega de Espert: "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", dicen en un spot
VIDEO.- Fernando Gray, candidato a diputado nacional: "Me preocupa el modelo de país de Milei"
Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
Espectáculos
Cómo fue el rating de MasterChef Celebrity en su segunda entrega
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La fortuna que deja Diane Keaton: más de 100 millones de dólares, quiénes serán sus herederos
¿Qué pasó con Loubo? Alain Delon había dejado clara su voluntad: si él moría antes que su perro, pidió que lo duerman para seguir juntos
Confusa declaración de amor de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: lo copió de otro lugar, lo subió y tuvo que editarlo
La Ciudad
En Provincia se comenzará a indicar la primera mamografía a los 40 años
15/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Hells Angels en La Plata, clásico y se acerca del Día de la Madre
"La Plata está de fiesta": habló uno de los motoqueros de "Hells Angels"
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio
Policiales
Susto y tensión en La Plata: un auto se prendió fuego en plena calle y las llamas alarmaron a todo el barrio
Voraz incendio destruyó tres colectivos en una empresa de Berazategui 
"Problemas con la señora”: el taxista que llevó a Laurta a Entre Ríos contó cómo fue el viaje
"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla