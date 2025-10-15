El polémico mural en 19 y 33, en la previa del clásico platense Estudiantes vs Gimnasia

"Que sea en paz". Ese es el mensaje que todos los hinchas de Estudiantes y Gimnasia pregonan de cara al nuevo clásico platense de fútbol, que se disputará el próximo domingo en UNO, desde las 15. Aunque a veces hay excepciones, que se ganan el repudio generalizado de ambas hinchadas.

Es que un mural encendió la polémica en la previa del choque que paralizará a nuestra ciudad el fin de semana. "Pincha o plomo", escribieron en las paredes de la cuadra de 19 y 33, junto a dos armas cruzadas, con los colores rojo y blanco, y la firma "Plaza Güemes".

Los vecinos que se comunicaron con EL DIA aseguraron que el mismo fue confeccionado en las últimas horas por una agrupación pincharrata, que además realizó otras pintadas que nada tienen que ver con la violencia y forman parte del folclore. Por ejemplo escribieron "En La Loma mando yo" o "El glorioso Estudiantes".

"Lamentablemente esto no le hace bien al fútbol, menos a horas de un clásico", manifestaron indignados los lectores. "Esperemos que se tome alguna medida", agregaron, justificando que "después nos quejamos si se genera violencia".

Cabe recordar que, tal como informó este diario, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), informó que se encuentra realizando tareas de pintura en diferentes zonas de la Ciudad, con la ayuda de las autoridades de la Municipalidad. El objetivo es justamente evitar los conflictos por pintadas entre los clubes, en el marco de la cercanía al clásico platense.