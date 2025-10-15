Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona

La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona
15 de Octubre de 2025 | 08:22

Escuchar esta nota

 Una amplia zona de La Plata está sin agua este miércoles. Según informó Absa, "continúan los trabajos de empalme del Acueducto Tolosa en calle 32 y 115".

En ese sentido, desde la empresa prestataria recordaron que "el progreso de las tareas, demanda reducir el bombeo de calle 120 y 32". Es por ese motivo que se ve afectado "provisoriamente el suministro en el sector delimitado por las calles 532 a Avenida 38; y desde Avenida 1 a 120".

Además agregó que esta intervención corresponde a la obra para la habilitación de la cañería de 630 milímetros de diámetro en su extensión sobre calle 32 entre 115 y 4. "Una vez finalizada la obra mejorará la prestación del servicio de agua a las personas usuarias residentes en el sector delimitado entre Avenida 520 hasta la calle 41; y desde 115 hasta la calle 4", se informó desde Absa.

Por otro lado, se solicitó a los usuarios "cuidar el agua de red disponible, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del servicio".

