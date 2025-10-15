La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona

Una amplia zona de La Plata está sin agua este miércoles. Según informó Absa, "continúan los trabajos de empalme del Acueducto Tolosa en calle 32 y 115".

En ese sentido, desde la empresa prestataria recordaron que "el progreso de las tareas, demanda reducir el bombeo de calle 120 y 32". Es por ese motivo que se ve afectado "provisoriamente el suministro en el sector delimitado por las calles 532 a Avenida 38; y desde Avenida 1 a 120".

Además agregó que esta intervención corresponde a la obra para la habilitación de la cañería de 630 milímetros de diámetro en su extensión sobre calle 32 entre 115 y 4. "Una vez finalizada la obra mejorará la prestación del servicio de agua a las personas usuarias residentes en el sector delimitado entre Avenida 520 hasta la calle 41; y desde 115 hasta la calle 4", se informó desde Absa.

Por otro lado, se solicitó a los usuarios "cuidar el agua de red disponible, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del servicio".