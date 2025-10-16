Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming

Hernán Damiani, histórico dirigente del radicalismo misionero, murió este miércoles por la noche en Posadas, luego de haberse descompensado mientras participaba de un debate que era transmitido en vivo en un programa de streaming.

El deceso del dirigente, de 66 años, quien era candidato suplente en las elecciones legislativas del 26 de este mes, se produjo en el programa Dólar Blue, que se emite por La Casa del Streaming, y fue trasladado poco después al Hospital Madariaga, donde ingresó sin signos vitales.

Impactante. Político muere en pleno debate televisivo. Hernán Damiani (65) aspiraba a la reelección como Diputado por Misiones-Argentina. Sufrió un fulminante ataque y murió. Era un referente de la UCR. pic.twitter.com/oD3upFuThm — Gustavo Fretes GEF (@poharoysa) October 16, 2025

En tanto, Lucas Doroñuk, uno de los conductores del programa, hizo un pedido especial a través de sus redes: “En este escueto comunicado lo único que queremos decir es que, por favor, a quienes vieron el vivo, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y por respeto a cada uno de los que se encontraban allí".

Damiani ocupó bancas en el Congreso Nacional, en la Legislatura de Misiones y en el Concejo Deliberante de Posadas, siempre representando al radicalismo, además de haber presidido el Centenario partido en varias oportunidades.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, escribió en su cuenta de X: "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo".