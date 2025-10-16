Por un simulacro de emergencia recomiendan evitar la zona de 60 y 122

Atención automovilistas porque a partir de las 10hs. se realizará un simulacro de emergencia operativa en la estación de servicio YPF ubicada en 60 y 122 que incluirá cortes al tránsito y desvíos.

Por esta razón, se recomienda evitar la zona y en su defecto utilizar recorridos alternativos.

Desde YPF informaron que el ejercicio se realizará "con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta y buenas prácticas de actuación de los equipos de emergencias ante situaciones de alto impacto".

Además de personal de la empresa, participarán Bomberos, Defensa Civil, Policía y ambulancias.