La tomaron de punto: el tercer robo en un mes a una abuela de City Bell

Una jubilada de 82 años, que vive en City Bell, no tiene paz y es por culpa de delincuentes que, sean los mismos o no, en el transcurso de este mes ya robaron tres veces en su vivienda.
Con llamativa impunidad, a temprana hora de la mañana de ayer, ladrones entraron a su casa de calle 458 y Camino Centenario.
No trascendió si se trató de un asalto o si el ilícito se materializó bajo la modalidad hurto.
Lo que sí se conoció es que la damnificada “le avisó a su hijo, de 57 años, que había estado delincuentes en su domicilio”, confió un informante policial de esa jurisdicción.
Con la lógica indignación del caso, el hijo de esta abuela se presentó luego en la finca de su madre, donde no tardó en comprobar que los autores del robo habían dañado el alambrado perimetral de la propiedad.
El portavoz dio a conocer seguidamente que “este hombre manifestó estar cansado de los robos en la casa de su madre, porque denunció que se trató del tercer hecho de inseguridad que hubo allí en lo que va de octubre”.
Precisó, al respecto, que “antes se habían metido a delinquir los días 6 y 13 de este mes”.
Consultado acerca de los faltantes que se constataron en esta oportunidad, informó que “le llevaron una mesa de jardín cuadrada de hierro con vidrio”.
El denunciante expuso al momento de la denuncia que en los otros ilícitos “los delincuentes le sacaron varios objetos, entre ellos un ventilador de pie y una garrafa de 10 kilos”.
El oficial de policía reveló, además, que “el hijo de esta señora, en medio de su indignación por lo sucedido, conversó con algunos vecinos del barrio por los ataques delictivos sufridos por la madre”.
Sostuvo de inmediato que “uno de los frentistas, de quien el denunciante no reveló la identidad ni otros datos, le aseguró que había visto en la noche del viernes a un hombre que trasladaba una mesa de jardín como la que le robaron a esta abuela”. Agregó que “indicó que se la llevó a la casa del sospechoso, en las calles 460 y 12 B”.
Más allá de ello, el hijo de la abuela en cuestión “solicitó en la comisaría décima que se pueda atrapar al o los responsables de estos robos y también proteger a su madre de un eventual ataque”.
