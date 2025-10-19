Saquean un comercio y se llevan hasta el fiambre

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
Bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otros
Ciberbullying: exclusión, stickers y subgrupos en redes sociales
Viajes de primavera: tres destinos para redescubrir la Provincia
Vuelos baratos: rumbo a las playas de Río de Janeiro y San Pablo
Los dos argentinos que estuvieron en pugna por el Nobel de Literatura
Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las madrugadas en La Plata, desde hace tiempo, se convirtieron en un terreno fértil para que delincuentes cometan robos en los lugares que eligen. Conscientes de la casi nula vigilancia en horarios nocturnos, especialmente en las primeras horas de la mañana, estos sujetos solo tienen que decidir su objetivo y actuar con rapidez.
En esta “ruleta de la inseguridad”, la bolilla se detuvo ayer en un supermercado del barrio San Carlos. Según informaron fuentes policiales de la zona, se trató de un escruche en el local del rubro “Súper Norte”, ubicado en avenida 32 entre 136 y 137.
Uno de los investigadores detalló que el hecho se consumó “en las primeras horas de ayer”, cuando las calles estaban prácticamente desiertas y sin testigos. El ilícito fue descubierto por la propietaria minutos después de las 8 de la mañana, al llegar para abrir el comercio y comenzar una nueva jornada laboral.
La mujer se encontró con una escena que la sorprendió: la ventana trasera del local había sido forzada. De inmediato se comunicó con el 911, y poco después llegó personal policial para constatar lo sucedido. Los efectivos confirmaron que los ladrones accedieron al salón de ventas por esa abertura.
Según relató la dueña ante las autoridades policiales, los delincuentes se llevaron alrededor de 50.000 pesos, fiambres, cortes de carne y hasta cuchillas del sector de carnicería, dejando el local desordenado tras su paso.
Respecto a la investigación, fuentes policiales señalaron que ya cuentan con algunas líneas de trabajo para dar con los responsables. La propietaria del supermercado aportará las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores. Por el momento, los ladrones permanecen prófugos y continúan siendo buscados por las autoridades.
LE PUEDE INTERESAR
Dolor por el deceso de un vecino en barrio Norte
LE PUEDE INTERESAR
La tomaron de punto: el tercer robo en un mes a una abuela de City Bell
El hecho refleja una vez más la creciente preocupación de comerciantes y vecinos ante la inseguridad en la ciudad, sobre todo en horarios nocturnos, cuando la escasa presencia policial permite que los delincuentes actúen con relativa impunidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí