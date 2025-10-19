Saquean un comercio y se llevan hasta el fiambre

El audaz escruche fue en 32 entre 136 y 137. No hay detenidos / WEB

Las madrugadas en La Plata, desde hace tiempo, se convirtieron en un terreno fértil para que delincuentes cometan robos en los lugares que eligen. Conscientes de la casi nula vigilancia en horarios nocturnos, especialmente en las primeras horas de la mañana, estos sujetos solo tienen que decidir su objetivo y actuar con rapidez.

En esta “ruleta de la inseguridad”, la bolilla se detuvo ayer en un supermercado del barrio San Carlos. Según informaron fuentes policiales de la zona, se trató de un escruche en el local del rubro “Súper Norte”, ubicado en avenida 32 entre 136 y 137.

Uno de los investigadores detalló que el hecho se consumó “en las primeras horas de ayer”, cuando las calles estaban prácticamente desiertas y sin testigos. El ilícito fue descubierto por la propietaria minutos después de las 8 de la mañana, al llegar para abrir el comercio y comenzar una nueva jornada laboral.

La mujer se encontró con una escena que la sorprendió: la ventana trasera del local había sido forzada. De inmediato se comunicó con el 911, y poco después llegó personal policial para constatar lo sucedido. Los efectivos confirmaron que los ladrones accedieron al salón de ventas por esa abertura.

Levantaron todo a su paso

Según relató la dueña ante las autoridades policiales, los delincuentes se llevaron alrededor de 50.000 pesos, fiambres, cortes de carne y hasta cuchillas del sector de carnicería, dejando el local desordenado tras su paso.

Respecto a la investigación, fuentes policiales señalaron que ya cuentan con algunas líneas de trabajo para dar con los responsables. La propietaria del supermercado aportará las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores. Por el momento, los ladrones permanecen prófugos y continúan siendo buscados por las autoridades.

El hecho refleja una vez más la creciente preocupación de comerciantes y vecinos ante la inseguridad en la ciudad, sobre todo en horarios nocturnos, cuando la escasa presencia policial permite que los delincuentes actúen con relativa impunidad.