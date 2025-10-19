Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |A un trabajador de la Clínica del Niño

Motochorros le pusieron un arma en el pecho durante un feroz asalto

Motochorros le pusieron un arma en el pecho durante un feroz asalto

Diagonal 75 y calle 62

19 de Octubre de 2025 | 02:44
Edición impresa

Un violento robo a mano armada ocurrió el último viernes por la noche en La Plata cuando un trabajador fue abordado por dos motochorros mientras se dirigía a su espacio laboral, la Clínica del Niño ubicada en 63 y 11. El hecho tuvo lugar alrededor de las 21:40 en la intersección de Diagonal 75 y 62, cerca del Parque Saavedra, según consta en la denuncia policial.

La víctima, un hombre de 24 años, circulaba a bordo de su motocicleta Gilera Smash 110 VS, azul, cuando fue interceptado por dos ladrones que se desplazaban en una moto. Según relató, uno de los delincuentes, que viajaba como acompañante, extendió la mano para apagar la moto y luego le exhibió un arma de fuego, presionándosela contra el pecho.

En un intento de proteger su integridad, la víctima descendió de su rodado. Los delincuentes insistieron en que entregara su mochila, y ante la amenaza el trabajador accedió, entregando una mochila que contenía documentos personales, cédula del vehículo sustraído, ropa de trabajo y un casco negro. Tras el robo, ambos motochorros huyeron por Diagonal 75 en dirección al Parque Saavedra.

La víctima radicó la denuncia en la comisaría Quinta de La Plata, y por estas horas se intenta dar con los agresores.

Lo cierto es que este robo refleja una vez más la modalidad de motochorros que afecta a trabajadores y vecinos de La Plata, quienes en plena vía pública son interceptados para sustraer vehículos y pertenencias personales. El caso no es aislado, sino cabe recordar que en febrero de este año, en las inmediaciones de la Clínica del Niño, motochorros mataron al enfermero Jonatan Nicolás Calderón.

 

