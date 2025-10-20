Alpine le respondió a Franco Colapinto tras desobedecer sus órdenes

La cuenta oficial de la escudería Alpine subió una publicación sobre el adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el medio de la carrera por el Gran Premio de Estados Unidos.

En el arranque del escrito, el equipo de la F1 manifestó: “hoy, como muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en pista, ya que el neumático duro no parecía ser el más adecuado para la carrera”.

En este contexto, la escudería explicó que le dieron instrucciones a sus dos competidores para que mantuvieran la posición. Una frase que pone en apuros a Colapinto, quien desobedeció las indicaciones del equipo técnico de Alpine. “Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente”, cerró la primera imagen de su publicación.

Por otra parte, en el posteo de Instagram se destacó una frase de Franco Colapinto: “es algo que discutiremos como equipo y del que aprenderemos en el futuro”.

Sumando una última imagen de la publicación, Alpine resaltó un dicho de Pierre Gasly: “tenemos muchas cosas que revisar como equipo, ya que nos ha costado mucho ser competitivos los domingos”.

Con esta especie de "comunicado", Alpine intentó dar por cerrado el conflicto y transmitir una imagen de unidad puertas afuera. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia ciertas tensiones internas entre los pilotos y el muro de boxes.

Con una temporada irregular para el equipo francés, donde las decisiones estratégicas y la convivencia entre sus corredores comienzan a jugar un papel tan determinante, Colapinto intenta afianzarse en el equipo de cara al 2026.