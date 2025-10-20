Vilma Ripoll, entre la movilización a La Plata con críticas a Kicillof y Milei

En medio de un clima de creciente tensión social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) anunció una jornada de protestas este martes 21 en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. En La Plata, la movilización del frente “Teresa Vive” (por Teresa Rodríguez fue una trabajadora de Cutral Có asesinada por las fuerzas de seguridad durante la pueblada de 1997) será el epicentro de los reclamos que apuntan tanto al Gobierno nacional como al provincial, en demanda de asistencia alimentaria, trabajo genuino y aumento de los programas sociales.

La diputada nacional Vilma Ripoll, referente del MST en el Frente de Izquierda Unidad, confirmó su participación y lanzó duras críticas contra las autoridades. “Este martes acompañaremos la movilización del MST ‘Teresa Vive’ a La Plata, con protestas también en Bahía Blanca y Mar del Plata. Es un desastre el ajuste de Milei y el FMI, lo repudiamos. Pero Kicillof debe responder a las necesidades sociales en la provincia más rica del país, con el grueso de las corporaciones, terratenientes y recursos del país. La pobreza afecta a 6 de cada 10 pibes y a 8 millones de bonaerenses, una locura”, expresó.

Ripoll sostuvo que, pese al discurso oficial, ni el gobierno nacional ni el provincial están generando soluciones reales. “Hablan de ‘derechos’, pero igual que el gobierno nacional, no generan trabajo genuino, niegan alimentos frescos a los comedores y pagan una miseria por planes como el Barrios Bonaerenses: $75 mil o $58 mil al mes. Encima, se lo niegan a más jóvenes, mujeres y desocupados”, señaló.

Desde el MST “Teresa Vive” plantearon que la protesta busca visibilizar la falta de respuestas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, encabezado por Andrés “Cuervo” Larroque, ante reiterados pedidos de diálogo. “Hay que dejar de pagar la estafa de la deuda y poner un impuesto a los dueños de la Provincia para priorizar a los más postergados”, concluyó Ripoll.