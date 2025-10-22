“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”

Ya considerada como la versión estadounidense de la serie sobre la corona británica “The Crown”, “Kennedy” ya puso primera. Según informó Netflix en las últimas horas, el gigante on demand aprobó el proyecto en formato de serie dramática que narrará la vida de la dinastía “más emblemática de la historia moderna”.

Aunque sin fecha de estreno, el servicio de streaming anunció que ya tiene protagonista. Según informó el sitio especializado Variety, será el actor Michael Fassbender quien interpretará al patriarca estadounidense Joseph Kennedy Sr., que en su juventud ingresó en Harvard con la voluntad de formar parte de su élite y después entrar en el mundo de las finanzas.

Casado con Rose Elizabeth Fitzgerald, hija del alcalde demócrata de Boston John F. Fitzgerald, a partir de los años 30 se centró en la política tras haber demostrado su poder como empresario. En 1934, gracias al presidente Roosevelt, pasó a ser presidente de la Comisión de Bolsa y Valores; en 1936 fue el director de la Comisión Marítima y en 1938 fue embajador de Estados Unidos en el Reino Unido.

Basada en el libro de Fredrik Logevall “JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956” (2020), la serie contará con la producción de Chernin Entertainment, y su primera temporada -se esperan varias para contar toda la historia del clan- estará integrada por ocho episodios.

PRIMEROS DETALLES

“’Kennedy’ revela las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias que forjaron la dinastía más emblemática de la historia moderna y ayudaron a crear el mundo en el que vivimos hoy”, reza la sinopsis oficial difundida por Variety.

“A partir de la década de 1930, la primera temporada narra el improbable ascenso de Joe (Fassbender) y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluyendo al rebelde segundo hijo, Jack, quien lucha por escapar de la sombra de su hermano mayor, el niño mimado”, que hace referencia al nombre con el que era conocido cariñosamente John F. Kennedy, presidente demócrata entre 1961 y 1963, cuando fue asesinado en Dallas.

El anuncio llega dos años después de que medios de comunicación anunciaran que el proyecto estaba en desarrollo. En aquel entonces, fuentes indicaron a Variety que Netflix la consideraba como una versión estadounidense de “The Crown”, la serie sobre la corona británica.

Netflix contrató a Sam Shaw, especializado en ficción de época como guionista de series como “Masters of Sex” y “Manhattan”, como creador y showrunner. A su lado tendrá a Thomas Vinterberg, el celebrado director danés de “La caza” y “Otra ronda”, como director y productor ejecutivo.

MÁS PROYECTOS

El anuncio de esta producción llega cuando poco falta para el estreno de la nueva entrega de la franquicia de Ryan Murphy, “American Love Story”, cuyo primer capítulo estará centrado en la historia de Carolyn Bessette-Kennedy y John F. Kennedy Jr.

Meses atrás se conocieron las primeras imágenes de los actores que encarnarán a esta icónica pareja de los 90. Fue el mismo Murphy quien compartió en Instagram fotografías de Sarah Pidgeon y Paul Kelly caracterizados como Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr., durante las primeras pruebas ante las cámaras.

“Empezamos a filmar esta semana en Nueva York y no puedo esperar a que vean esta romántica y trágica historia entre el príncipe americano, JFK Jr., y el icono de la moda, Carolyn Bessette”, escribió el director en su perfil de la red social en junio pasado, y contó que “más de mil actores audicionaron para estos papeles y absolutamente encontramos las opciones correctas”.

Como bien describió Murphy en su publicación, la historia detrás de este romance es trágica y rodeada de misterio: desde rumores de divorcio antes de sus inesperadas muertes, hasta la popularmente conocida “maldición Kennedy” en torno a la familia del hijo del también fallecido presidente de los Estados Unidos.

Según trascendió, la serie original de FX llegará en febrero de 2026, durante la semana de San Valentín.

En 2021, se dio a conocer que “American Love Story” sería una de las próximas entregas de Ryan Murphy, creador del exitoso proyecto madre: “American horror story”. En ese entonces, Deadline describió sobre la premisa del proyecto: “La primera entrega retrata el vertiginoso noviazgo y matrimonio de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Lo que comenzó como una hermosa unión para la joven pareja, considerada por muchos como la realeza estadounidense, comenzó a desmoronarse bajo la presión de la implacable lupa y la mirada constante de la prensa sensacionalista. Las presiones de sus carreras y los rumores de discordia familiar terminaron con sus trágicas muertes cuando el avión privado de él se estrelló en el océano en una brumosa noche de verano frente a la costa de Massachusetts”.

Netflix aprobó la serie sobre los Kennedy, a poco del estreno de la serie de Murphy