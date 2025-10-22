Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos |NOVEDADES DE LA CARTELERA ON DEMAND

“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”

Netflix dio luz verde a una serie sobre la dinastía norteamericana. La primera temporada seguirá al patriarca del clan, Joseph Kennedy Sr., que será interpretado por Michael Fassbender

“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”

MICHAEL FASSBENDER INTERPRETA AL PATRIARCA DE LA DINASTÍA, JOSEPH KENNEDY SR., EN LA PRIMERA TEMPORADA

22 de Octubre de 2025 | 03:00
Edición impresa

Ya considerada como la versión estadounidense de la serie sobre la corona británica “The Crown”, “Kennedy” ya puso primera. Según informó Netflix en las últimas horas, el gigante on demand aprobó el proyecto en formato de serie dramática que narrará la vida de la dinastía “más emblemática de la historia moderna”.

Aunque sin fecha de estreno, el servicio de streaming anunció que ya tiene protagonista. Según informó el sitio especializado Variety, será el actor Michael Fassbender quien interpretará al patriarca estadounidense Joseph Kennedy Sr., que en su juventud ingresó en Harvard con la voluntad de formar parte de su élite y después entrar en el mundo de las finanzas.

Casado con Rose Elizabeth Fitzgerald, hija del alcalde demócrata de Boston John F. Fitzgerald, a partir de los años 30 se centró en la política tras haber demostrado su poder como empresario. En 1934, gracias al presidente Roosevelt, pasó a ser presidente de la Comisión de Bolsa y Valores; en 1936 fue el director de la Comisión Marítima y en 1938 fue embajador de Estados Unidos en el Reino Unido.

Basada en el libro de Fredrik Logevall “JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956” (2020), la serie contará con la producción de Chernin Entertainment, y su primera temporada -se esperan varias para contar toda la historia del clan- estará integrada por ocho episodios.

PRIMEROS DETALLES

“’Kennedy’ revela las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias que forjaron la dinastía más emblemática de la historia moderna y ayudaron a crear el mundo en el que vivimos hoy”, reza la sinopsis oficial difundida por Variety.

“A partir de la década de 1930, la primera temporada narra el improbable ascenso de Joe (Fassbender) y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluyendo al rebelde segundo hijo, Jack, quien lucha por escapar de la sombra de su hermano mayor, el niño mimado”, que hace referencia al nombre con el que era conocido cariñosamente John F. Kennedy, presidente demócrata entre 1961 y 1963, cuando fue asesinado en Dallas.

LE PUEDE INTERESAR

Maxi López: “con Wanda siempre nos tiroteamos así”

LE PUEDE INTERESAR

¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires

El anuncio llega dos años después de que medios de comunicación anunciaran que el proyecto estaba en desarrollo. En aquel entonces, fuentes indicaron a Variety que Netflix la consideraba como una versión estadounidense de “The Crown”, la serie sobre la corona británica.

Netflix contrató a Sam Shaw, especializado en ficción de época como guionista de series como “Masters of Sex” y “Manhattan”, como creador y showrunner. A su lado tendrá a Thomas Vinterberg, el celebrado director danés de “La caza” y “Otra ronda”, como director y productor ejecutivo.

MÁS PROYECTOS

El anuncio de esta producción llega cuando poco falta para el estreno de la nueva entrega de la franquicia de Ryan Murphy, “American Love Story”, cuyo primer capítulo estará centrado en la historia de Carolyn Bessette-Kennedy y John F. Kennedy Jr.

Meses atrás se conocieron las primeras imágenes de los actores que encarnarán a esta icónica pareja de los 90. Fue el mismo Murphy quien compartió en Instagram fotografías de Sarah Pidgeon y Paul Kelly caracterizados como Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr., durante las primeras pruebas ante las cámaras.

“Empezamos a filmar esta semana en Nueva York y no puedo esperar a que vean esta romántica y trágica historia entre el príncipe americano, JFK Jr., y el icono de la moda, Carolyn Bessette”, escribió el director en su perfil de la red social en junio pasado, y contó que “más de mil actores audicionaron para estos papeles y absolutamente encontramos las opciones correctas”.

Como bien describió Murphy en su publicación, la historia detrás de este romance es trágica y rodeada de misterio: desde rumores de divorcio antes de sus inesperadas muertes, hasta la popularmente conocida “maldición Kennedy” en torno a la familia del hijo del también fallecido presidente de los Estados Unidos.

Según trascendió, la serie original de FX llegará en febrero de 2026, durante la semana de San Valentín.

En 2021, se dio a conocer que “American Love Story” sería una de las próximas entregas de Ryan Murphy, creador del exitoso proyecto madre: “American horror story”. En ese entonces, Deadline describió sobre la premisa del proyecto: “La primera entrega retrata el vertiginoso noviazgo y matrimonio de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Lo que comenzó como una hermosa unión para la joven pareja, considerada por muchos como la realeza estadounidense, comenzó a desmoronarse bajo la presión de la implacable lupa y la mirada constante de la prensa sensacionalista. Las presiones de sus carreras y los rumores de discordia familiar terminaron con sus trágicas muertes cuando el avión privado de él se estrelló en el océano en una brumosa noche de verano frente a la costa de Massachusetts”.

Netflix aprobó la serie sobre los Kennedy, a poco del estreno de la serie de Murphy

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

MICHAEL FASSBENDER INTERPRETA AL PATRIARCA DE LA DINASTÍA, JOSEPH KENNEDY SR., EN LA PRIMERA TEMPORADA

UN RETRATO HISTÓRICO DEL CLAN KENNEDY

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Max tuvo respaldos tras expresarse en las redes

Los ministros libertarios que se irían, los que seguirían y los que entrarían

El triunfo de Unión favoreció al Pincha
Últimas noticias de Espectáculos

Maxi López: “con Wanda siempre nos tiroteamos así”

¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires

L-Gante en guerra con su manager: “se pedirá rendición de cuentas”

Ulises Jaitt habló sobre la acusación de su sobrino: “Él se quiere hacer famoso”
La Ciudad
Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
Vuelve a movilizarse la Secundaria 70 por su sede
$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones
De urbanas a humanas: la ceguera y las barreras platenses
En 600, de 143 a 167, reclaman mejoras
Información General
Vida saludable: la mayoría está lejos del ideal
Baja el nivel de deforestación, pero aún es preocupante
OpenAI lanza un navegador para competir con Google
"El escritor del Hampa": Rodolfo Palacios llega a La Plata para una charla sobre periodismo y crimen
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
Policiales
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Se prendió fuego una casa en Ensenada
Deportes
¿Quién será el próximo presidente tripero?
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?
Las dudas que tiene Gallardo para el crucial choque copero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla