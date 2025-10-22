Carrió cierra la campaña de la Coalición en Magdalena

Elisa Carrió no es candidata en este turno electoral. Sin embargo, viene desarrollando una fuerte actividad en respaldo a los candidatos de la Coalición Cívica.

En ese marco, la líder del espacio encabezará el cierre de campaña para las elecciones del domingo con un acto que se desarrollará en Magdalena. La actividad será mañana desde las 20 en el comité ubicado en Brennan y Mariani. La lista de la Coalición está encabezada por el lilito Juan Manuel López, seguido de la radical Elsa Llenderrozas y el también radical intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade.