Nuevo mensaje de apoyo de Bessent al Presidente

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, envió ayer una nueva señal de respaldo al presidente, Javier Milei, al asegurar que una “Argentina estable y fuerte” es de “interés estratégico” para su país, al tiempo que remarcó que el respaldo es un “puente” y “no un rescate”.

“No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, señaló Bessent en un mensaje en redes sociales que publicó antes de la apertura de los mercados, sin lograr evitar que la cotización del dólar continuara escalando ni que las acciones locales en Wall Street operaran a la baja (ver aparte).

“El Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los actuales planes de reforma del presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande”, destacó el funcionario norteamericano e insistió en que Milei “se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente”.

En la misma línea, resaltó que, “justo este mes, el FMI reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina”.

Ya en clave electoral, Bessent volvió a hacer hincapié en los “cruciales esfuerzos del presidente Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo”.

Agregó que “Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”,.

Bessent se refirió a la Argentina en un posteo en el que también se refirió a la baja de impuestos impulsada por Trump, ganando “fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados”.

En ese sentido, indicó que, “mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el Hemisferio Occidental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, el Tesoro ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina”.