Actividades: taller, baile, presentación literaria, fiesta de fin de año y circo

Actividades: taller, baile, presentación literaria, fiesta de fin de año y circo
22 de Octubre de 2025 | 02:27
Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

taller de libros acordeón

En el marco de la muestra “70 libros acordeón y una orquesta rioplatense” hoy, desde las 16, se dictará un taller sobre realización de mini libros acordeón en la biblioteca popular “La Chicharra”, situada en 18 esquina 71. La actividad es gratuita, para todas las edades e incluye materiales. Sin inscripción previa.

Día de la madre en villa Elvira

El sábado 25 de octubre s realizará en el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115), el “Gran Baile Día de la Madre”. Será desde las 12.30, con organización del Centro Jubilados de Villa Elvira. Durante la jornada, se elegirá a la “mamá del año” en el club. Hay que llevar vajilla completa. Reservas: 221 601 3008 - 221 668 3570.

Presentación de libro

En City Bell Libros (13C entre Cantilo y 473 bis) el viernes 24 desde las 19.20, se presentará “Relatos en Diagonal”, una obra de Viviana Fulleringer cuya premisa es “un homenaje literario a la Ciudad”. Hay que reservar el lugar: 221 525 9551.

El depo despide el año

El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una gran fiesta, a realizarse el 8 de noviembre, a las 20, en su sede situada en Camino Centenario y 48. Entradas en la secretaría del club o por WhatsApp 221 6815229.

Circo en Garibaldi

Hay clases de circo para niños de 4 a 8 años en Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles 17.15 a 18. Valor: $17.000. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.

 

