Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
El arbolado urbano florece y tiñe de colores las calles de la Ciudad
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Ordenan que los resultados del domingo se informen por distrito
Milei suspendió el acto en Ezeiza y Santilli encabeza el sprint final
Alak, en el 64º aniversario de la Asociación Comercial Los Hornos
Actividades: taller, baile, presentación literaria, fiesta de fin de año y circo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Los diferentes obstáculos arquitectónicos para personas con discapacidad
En la zona del Estadio UNO los vecinos denuncian acumulación de basura
En el marco de la muestra “70 libros acordeón y una orquesta rioplatense” hoy, desde las 16, se dictará un taller sobre realización de mini libros acordeón en la biblioteca popular “La Chicharra”, situada en 18 esquina 71. La actividad es gratuita, para todas las edades e incluye materiales. Sin inscripción previa.
El sábado 25 de octubre s realizará en el Club Villa Vieyra (77 entre 1 y 115), el “Gran Baile Día de la Madre”. Será desde las 12.30, con organización del Centro Jubilados de Villa Elvira. Durante la jornada, se elegirá a la “mamá del año” en el club. Hay que llevar vajilla completa. Reservas: 221 601 3008 - 221 668 3570.
En City Bell Libros (13C entre Cantilo y 473 bis) el viernes 24 desde las 19.20, se presentará “Relatos en Diagonal”, una obra de Viviana Fulleringer cuya premisa es “un homenaje literario a la Ciudad”. Hay que reservar el lugar: 221 525 9551.
El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una gran fiesta, a realizarse el 8 de noviembre, a las 20, en su sede situada en Camino Centenario y 48. Entradas en la secretaría del club o por WhatsApp 221 6815229.
Hay clases de circo para niños de 4 a 8 años en Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles 17.15 a 18. Valor: $17.000. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.
