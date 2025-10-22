Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Protesta pública hoy a las 12 en diagonal 73 y 48

Vuelve a movilizarse la Secundaria 70 por su sede

Vuelve a movilizarse la Secundaria 70 por su sede
22 de Octubre de 2025 | 02:34
La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 70 realizará hoy al mediodía una nueva protesta para exigir a las autoridades provinciales la continuidad de las obras de su edificio propio en diagonal 73 y 48, pleno centro de la Ciudad, donde harán el reclamo público.

Aseguran que este año volvió a paralizarse la obra y ante esa situación vuelven a la carga por su reclamo histórico: tener el edificio propio y dejar atrás la falta de infraestructura y sus consecuencias.

“Queremos informar que la obra de construcción del edificio propio se encuentra actualmente paralizada, luego de que un trabajador de mantenimiento de la Dirección Provincial de Infraestructura (DPI) sufriera un accidente mientras realizaba tareas en el lugar”, comunicó la escuela.

Según detallaron, “durante este año los avances han sido mínimos y no se cumplieron los plazos ni los compromisos asumidos por las autoridades en abril”.

Docentes, estudiantes, familias y la cooperadora están preocupados por la falta de respuestas concretas y la reiteración de promesas incumplidas”.

En la actualidad comparten edificio con la Primaria 10.

