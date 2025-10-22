Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |INFORME DE LA FAO

Baja el nivel de deforestación, pero aún es preocupante

22 de Octubre de 2025 | 03:06
Edición impresa

Las talas e incendios que reducen la superficie forestal mundial han disminuido su ritmo, pero la deforestación sigue siendo demasiado rápida, especialmente en Brasil, informó ayer la FAO, la organización de la ONU para la agricultura.

Teniendo en cuenta las plantaciones forestales, la “pérdida neta” de bosques es de 4,12 millones de hectáreas por año en el período 2015-2025, es decir, dos o tres veces menos que entre 1990 y 2000.

Sin embargo, “los ecosistemas forestales del mundo siguen enfrentando grandes dificultades, con un ritmo de deforestación todavía demasiado alto, de 10,9 millones de hectáreas por año”, señaló la FAO en un comunicado sobre su Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, que se realiza cada cinco años.

Esto equivale a más de 12 km² de bosques destruidos cada hora.

La FAO, aludiendo a la complejidad de las dinámicas del uso de la tierra, no ofrece razones detalladas para explicar la deforestación.

La mayor parte ocurre en las zonas tropicales, donde se concentra 88% de la deforestación mundial, y particularmente en la Amazonía, donde la agricultura ejerce la presión más fuerte.

Brasil es responsable de más del 70% de esta pérdida neta, con 2,94 millones de hectáreas por año, aunque alberga 12% de los bosques del planeta.

“Brasil informó sobre una reducción importante del ritmo de pérdida neta de bosques”, subraya la FAO. Esta casi se redujo a la mitad (-49%) en comparación con la última década del siglo XX.

Según el observatorio Global Forest Watch, la destrucción de los bosques tropicales alcanzó en 2024 un ritmo nunca visto desde 2002 debido a incendios.

En cambio, en 2023, la Amazonía se benefició de las medidas de protección impulsadas bajo la presidencia de Lula en Brasil.

La COP30

El país será anfitrión en noviembre de la COP30, la conferencia de la ONU sobre el clima en Belém, donde los bosques serán uno de los temas centrales.

Brasil propone la creación de un fondo para los bosques tropicales (TFFF), destinado a financiar la protección forestal frente a las presiones económicas.

Los bosques “constituyen el hábitat de gran parte de la biodiversidad del planeta, ayudan a regular los ciclos globales del carbono y del agua, y pueden reducir los riesgos e impactos de las sequías, la desertificación, la erosión del suelo, los deslizamientos de tierra y las inundaciones”, escribió el director general de la FAO, Qu Dongyu.

 

