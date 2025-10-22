Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |El desafío de un rival de pesos

OpenAI lanza un navegador para competir con Google

22 de Octubre de 2025 | 03:05
OpenAI anunció ayer el lanzamiento de su propio navegador web, Atlas, lo que pone al creador de ChatGPT en competencia directa con Google mientras más usuarios de internet dependen de la inteligencia artificial para responder a sus preguntas.

Ofrecer más búsquedas en línea podría permitir a OpenAI, la startup más valiosa del mundo, atraer más tráfico de internet y los ingresos generados por la publicidad digital. También podría cortar aún más el flujo vital de los medios en línea si ChatGPT alimenta tan efectivamente a las personas con información resumida que dejan de explorar internet y dar clic en enlaces web tradicionales.

OpenAI ha dicho que ChatGPT ya cuenta con más de 800 millones de usuarios, pero muchos de ellos lo obtienen de forma gratuita. La empresa con sede en San Francisco también vende suscripciones pagadas, pero está perdiendo más dinero del que gana y ha estado buscando formas de obtener beneficios.

OpenAI anunció que Atlas se lanzó ayer en las computadoras portátiles de Apple y más tarde llegará a Windows de Microsoft, a iOS de Apple y a Android de Google.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, lo calificó como una “oportunidad especial de una vez por década para repensar qué es un navegador y cómo debe usarse”.

El navegador de OpenAI sale a la luz solo unos meses después de que uno de sus ejecutivos testificó que la empresa estaría interesada en comprar el navegador Chrome, líder en la industria, de Google si un juez federal hubiera requerido su venta para prevenir los abusos que resultaron en que el motor de búsqueda de Google fuera declarado un monopolio ilegal.

Sin embargo, el mes pasado, el juez Amit Mehta emitió una decisión que rechazó la venta de Chrome solicitada por el Departamento de Justicia en el caso de monopolio, en parte porque creía que los avances en la industria de la IA ya están remodelando el sector.

Le será sumamente difícil a OpenAI competir contra Chrome, que acumula alrededor de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo y ha estado añadiendo algunas características de IA de la tecnología Gemini de Google.

 

