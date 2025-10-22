Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Tras el paro nodocente se viene la huelga docente para hoy

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios

El Gobierno Nacional promulgó la ley de refuerzo de partidas pero suspendió la aplicación. Colegios y varias facultades sin clases

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios

En las facultades la medida de fuerza fue dispar / el dia

22 de Octubre de 2025 | 02:35
Edición impresa

Con alto acatamiento en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata y dispar adhesión en las facultades, se cumplió ayer la jornada de paro de los nodocentes agremiados en Atulp. Hoy, en tanto, se realizará el paro de los docentes, convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al que adherirán los docentes de La Plata de Adulp. El reclamo pasa por el pedido de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que fue promulgada ayer a última hora por el gobierno nacional, pero no le asignaron fondos para aplicarla.

En los colegios Nacional, Liceo, Bellas Artes y Anexa la adhesión a la huelga de los nodocentes fue total.

En tanto, en las facultades de Humanidades, Periodismo y Artes el paro tuvo acatamiento muy alto. En la vereda opuesta, Informática, Económicas y Derecho la medida de fuerza tuvo escasa adhesión.

Fuentes de Atulp informaron a este diario que la adhesión al paro de ayer fue del “99 por ciento”.

La jornada de lucha del personal nodocente implicó la “no concurrencia a los lugares de trabajo”, tal como lo comunicó en las últimas horas Atulp que es el sindicato que nuclea a este sector de trabajadores universitarios.

En una recorrida realizada por EL DIA se constató ayer que los colegios que dependen de la UNLP estuvieron con sus puertas cerradas.

LE PUEDE INTERESAR

Vuelve a movilizarse la Secundaria 70 por su sede

LE PUEDE INTERESAR

$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones

En cuanto a las facultades, el acatamiento fue dispar. En Trabajo Social, Artes, Periodismo, Medicina y Naturales, los accesos estuvieron cerrados y por ende no había actividad de ninguna índole.

En cambio, en Agronomía, Veterinaria, Odontología, Derecho y Económicas se abrieron las puertas y las aulas contaban con actividad académica, aunque algunas áreas como bibliotecas y salas específicas estuvieron cerrados en el marco del paro. En Odontología, el hospital universitario atendió a los pacientes que llegaron durante la jornada.

DOCENTES

En relación a los docentes universitarios, la Conadu llamó a realizar acciones tanto a nivel local como nacional para mantener la visibilización del conflicto.

Ayer, se realizó una marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para difundir los reclamos y detallar a la población la crítica situación del sector.

“Hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo universitario”, señaló Carlos De Feo, secretario general de Conadu.

En la tarde del lunes, desde el gremio Adulp se difundió la adhesión a la medida de fuerza que se cumplimentará hoy.

La Ley de Financiamiento Universitario fue promulgada entre la noche del lunes y las primeras horas de ayer por el Gobierno de Javier Milei pero sin su aplicación hasta tanto el Congreso de la Nación determine el origen de los fondos que sustenten las partidas presupuestarias.

A través de dos decretos, el 759/2025 y el 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación del financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica, llamada ley Garrahan. Ambas legislaciones fueron ratificadas por la Cámara de Diputados y de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, pero suspendida al argumentar el impacto fiscal que genera.

En la letra de ambos decretos se establece que la promulgación tiene lugar “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629″, que detalla que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”, aclara.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente establece la actualización automática de los gastos de financiamiento en base a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Max tuvo respaldos tras expresarse en las redes

Récord de depósitos en moneda extranjera

El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central
Últimas noticias de La Ciudad

Vuelve a movilizarse la Secundaria 70 por su sede

$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones

De urbanas a humanas: la ceguera y las barreras platenses

En 600, de 143 a 167, reclaman mejoras
Espectáculos
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Maxi López: “con Wanda siempre nos tiroteamos así”
¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires
L-Gante en guerra con su manager: “se pedirá rendición de cuentas”
Ulises Jaitt habló sobre la acusación de su sobrino: “Él se quiere hacer famoso”
Policiales
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Se prendió fuego una casa en Ensenada
Información General
Vida saludable: la mayoría está lejos del ideal
Baja el nivel de deforestación, pero aún es preocupante
OpenAI lanza un navegador para competir con Google
"El escritor del Hampa": Rodolfo Palacios llega a La Plata para una charla sobre periodismo y crimen
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
Deportes
¿Quién será el próximo presidente tripero?
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?
Las dudas que tiene Gallardo para el crucial choque copero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla