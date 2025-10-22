Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios

En las facultades la medida de fuerza fue dispar / el dia

Con alto acatamiento en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata y dispar adhesión en las facultades, se cumplió ayer la jornada de paro de los nodocentes agremiados en Atulp. Hoy, en tanto, se realizará el paro de los docentes, convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al que adherirán los docentes de La Plata de Adulp. El reclamo pasa por el pedido de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que fue promulgada ayer a última hora por el gobierno nacional, pero no le asignaron fondos para aplicarla.

En los colegios Nacional, Liceo, Bellas Artes y Anexa la adhesión a la huelga de los nodocentes fue total.

En tanto, en las facultades de Humanidades, Periodismo y Artes el paro tuvo acatamiento muy alto. En la vereda opuesta, Informática, Económicas y Derecho la medida de fuerza tuvo escasa adhesión.

Fuentes de Atulp informaron a este diario que la adhesión al paro de ayer fue del “99 por ciento”.

La jornada de lucha del personal nodocente implicó la “no concurrencia a los lugares de trabajo”, tal como lo comunicó en las últimas horas Atulp que es el sindicato que nuclea a este sector de trabajadores universitarios.

En una recorrida realizada por EL DIA se constató ayer que los colegios que dependen de la UNLP estuvieron con sus puertas cerradas.

En cuanto a las facultades, el acatamiento fue dispar. En Trabajo Social, Artes, Periodismo, Medicina y Naturales, los accesos estuvieron cerrados y por ende no había actividad de ninguna índole.

En cambio, en Agronomía, Veterinaria, Odontología, Derecho y Económicas se abrieron las puertas y las aulas contaban con actividad académica, aunque algunas áreas como bibliotecas y salas específicas estuvieron cerrados en el marco del paro. En Odontología, el hospital universitario atendió a los pacientes que llegaron durante la jornada.

DOCENTES

En relación a los docentes universitarios, la Conadu llamó a realizar acciones tanto a nivel local como nacional para mantener la visibilización del conflicto.

Ayer, se realizó una marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para difundir los reclamos y detallar a la población la crítica situación del sector.

“Hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo universitario”, señaló Carlos De Feo, secretario general de Conadu.

En la tarde del lunes, desde el gremio Adulp se difundió la adhesión a la medida de fuerza que se cumplimentará hoy.

La Ley de Financiamiento Universitario fue promulgada entre la noche del lunes y las primeras horas de ayer por el Gobierno de Javier Milei pero sin su aplicación hasta tanto el Congreso de la Nación determine el origen de los fondos que sustenten las partidas presupuestarias.

A través de dos decretos, el 759/2025 y el 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación del financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica, llamada ley Garrahan. Ambas legislaciones fueron ratificadas por la Cámara de Diputados y de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, pero suspendida al argumentar el impacto fiscal que genera.

En la letra de ambos decretos se establece que la promulgación tiene lugar “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629″, que detalla que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”, aclara.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente establece la actualización automática de los gastos de financiamiento en base a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).