Taxis y remises protestan contra las aplicaciones

El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
Movimientos en el gabinete tras las elecciones: quienes se van, quienes siguen y quienes vendrán
La crisis de los taxis en La Plata se agrava: un informe alerta por la caída de los viajes
Cartonazo vacante | El pozo salta a $6.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Pidieron perpetua contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata
Polémica por un proyecto que propone la privatización del Astillero Río Santiago
VIDEO. Usina Tripera oficializó su participación en las próximas elecciones de Gimnasia
Taxistas, remiseros y transportistas escolares de La Plata marcharán mañana contra las APP
Operativos contra desarmaderos clandestinos en La Plata: varios talleres y autopartes secuestradas
Video, desde el aire | Impactante incendio se devoró por completo una casa en una quinta de Punta Lara
La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente
VIDEO.- Juan Manuel López y Elsa Llenderrozas: "Hay que romper con la trampa de la polarización"
El Tren Roca anunció cambios de horarios para esta semana: cómo afectan al ramal La Plata - Constitución
La Reserva de Estudiantes empató y quedó complicado: las chances para clasificar a la fase final del Torneo Proyección
VIDEO. Un motociclista resultó herido tras un brutal choque frente a la Comisaría de Villa Elvira
“¡Dale, tirale!”: le sacaron la moto en La Plata y antes de irse le dispararon en una pierna
VIDEO. Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga
VIDEO. Luis Advíncula chocó y fue denunciado por un intento de fuga: "¿Adivinen si la policía labró un acta?"
VIDEO. Atraparon en pleno centro de La Plata a un joven por el robo de dos celulares
OpenAI lanzó "Atlas", el navegador web que busca competir con Google
Una multa millonaria: Icardi denunció a Wanda Nara por el video de Martín Migueles con una de sus hijas
El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
Barcelona goleó 6 a 1 al Olympiakos y dedicatoria especial de Lamine Yamal para Nicki NIcole
El Atlético del Cholo Simeone sufrió una goleada ante Arsenal por la Champions League
Vandalizaron la tumba de Johana Ramallo en La Plata: su mamá denunció un acto intimidatorio
En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
VIDEO. Simulacro de votación con la Boleta Única en el centro de La Plata: ¿cómo es el proceso?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Taxistas, remiseros y transportes escolares se movilizarán hoy a la Municipalidad para rechazar los proyectos que analiza el Concejo Deliberante y la Municipalidad sobre las aplicaciones digitales del transporte.
En la tarde de ayer, en el Sindicato de Choferes de Taxis de 12 entre 41 y 42 se reunieron los distintos sectores que se movilizarán hoy a media mañana para ultimar los detalles de la protesta.
Los distintos sectores piden que “se hagan mayores y mejores controles contra el transporte ilegal para proteger las fuentes laborales de quienes trabajan según ordenan las normativas vigentes”.
Choferes y propietarios coincidirán hoy en la protesta callejera para exigirle a la Municipalidad que “preserve las fuentes laborales del sector del transporte público ante la dramática crisis económica que atravesamos los taxistas, remiseros y transportes escolares”, indicó Juan Carlos Berón, de uno de los gremios de taxistas que impulsa la movilización de esta jornada.
La protesta partirá desde Parque San Martín hasta llegar al Palacio Municipal.
LE PUEDE INTERESAR
Los diferentes obstáculos arquitectónicos para personas con discapacidad
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí