Taxis y remises protestan contra las aplicaciones

Taxistas, remiseros y transportes escolares se movilizarán hoy a la Municipalidad para rechazar los proyectos que analiza el Concejo Deliberante y la Municipalidad sobre las aplicaciones digitales del transporte.

En la tarde de ayer, en el Sindicato de Choferes de Taxis de 12 entre 41 y 42 se reunieron los distintos sectores que se movilizarán hoy a media mañana para ultimar los detalles de la protesta.

Los distintos sectores piden que “se hagan mayores y mejores controles contra el transporte ilegal para proteger las fuentes laborales de quienes trabajan según ordenan las normativas vigentes”.

Choferes y propietarios coincidirán hoy en la protesta callejera para exigirle a la Municipalidad que “preserve las fuentes laborales del sector del transporte público ante la dramática crisis económica que atravesamos los taxistas, remiseros y transportes escolares”, indicó Juan Carlos Berón, de uno de los gremios de taxistas que impulsa la movilización de esta jornada.

La protesta partirá desde Parque San Martín hasta llegar al Palacio Municipal.