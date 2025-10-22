Se prendió fuego una casa en Ensenada

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
El arbolado urbano florece y tiñe de colores las calles de la Ciudad
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Ordenan que los resultados del domingo se informen por distrito
Milei suspendió el acto en Ezeiza y Santilli encabeza el sprint final
Alak, en el 64º aniversario de la Asociación Comercial Los Hornos
Actividades: taller, baile, presentación literaria, fiesta de fin de año y circo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Un devastador incendio en una vivienda de Ensenada provocó ayer su destrucción total y un fuerte susto entre los vecinos linderos, aunque no hubo que lamentar heridos, según señalaron voceros oficiales.
El siniestro ocurrió en la calle Zabala y entrada 10, en el acceso al Club Regatas. También se hizo saber que hubo un llamado al 911 que permitió el rápido arribo de bomberos, personal de la FBA (Fuerza Barrial de Aproximación) y del Comando de Patrulla local.
