Se prendió fuego una casa en Ensenada

Un devastador incendio en una vivienda de Ensenada provocó ayer su destrucción total y un fuerte susto entre los vecinos linderos, aunque no hubo que lamentar heridos, según señalaron voceros oficiales.

El siniestro ocurrió en la calle Zabala y entrada 10, en el acceso al Club Regatas. También se hizo saber que hubo un llamado al 911 que permitió el rápido arribo de bomberos, personal de la FBA (Fuerza Barrial de Aproximación) y del Comando de Patrulla local.