La UBA va a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Es porque el Poder Ejecutivo promulgó la norma, pero la dejó en suspenso hasta que el Congreso le informe de dónde saldrán los recursos para su instrumentación
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) instruyó al rector, Ricardo Gelpi, para que avance con un reclamo judicial contra el gobierno del presidente Javier Milei, con el objetivo de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
Esa norma, fue aprobada en el Congreso con mayores recursos para las altas casas de estudio, pero Milei decidió vetarla y luego, cuando el Parlamento insistió, el titular del Poder Ejecutivo la promulgó pero suspendió su aplicación.
Ahora, la situación se encamina a convertirse en un conflicto que tendrá que ser resuelto por el Poder Judicial.
“Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, consideró el Consejo Superior.
En una reunión este miércoles, la UBA afirmó que la decisión de Milei “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
“Esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”, subrayó.
El Consejo, además, aseguró que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y la ley “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.
