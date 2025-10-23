Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Información General

La UBA va a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Es porque el Poder Ejecutivo promulgó la norma, pero la dejó en suspenso hasta que el Congreso le informe de dónde saldrán los recursos para su instrumentación

La UBA va a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
23 de Octubre de 2025 | 07:17

Escuchar esta nota

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) instruyó al rector, Ricardo Gelpi, para que avance con un reclamo judicial contra el gobierno del presidente Javier Milei, con el objetivo de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Esa norma, fue aprobada en el Congreso con mayores recursos para las altas casas de estudio, pero Milei decidió vetarla y luego, cuando el Parlamento insistió, el titular del Poder Ejecutivo la promulgó pero suspendió su aplicación.

Ahora, la situación se encamina a convertirse en un conflicto que tendrá que ser resuelto por el Poder Judicial. 

“Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, consideró el Consejo Superior.

En una reunión este miércoles, la UBA afirmó que la decisión de Milei “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”. 

“Esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”, subrayó.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

La mamá de Paola Lens dijo que apareció la argentina que estaba desaparecida en España

El Consejo, además, aseguró que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y la ley “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

La mamá de Paola Lens dijo que apareció la argentina que estaba desaparecida en España

Los números de la suerte del miércoles 22 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

OpenAI lanzó "Atlas", el navegador web que busca competir con Google

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla