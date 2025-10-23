Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Información General |HOY ESCASEAN

Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?

Así lo sugirió recientemente un especialista en inteligencia artificial, quien destacó que serán clave para sostener la infraestructura que necesita esa tecnología

Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?

La IA obligará a duplicar el número de plomeros y electricistas a nivel global / Freepik

23 de Octubre de 2025 | 04:27
Edición impresa

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró recientemente que “la próxima generación de millonarios serán plomeros y electricistas”, debido a la creciente demanda mundial para sostener la infraestructura física necesaria para el auge de la inteligencia artificial.

Argumentó que “el Chat GPT no puede reparar un caño roto” y que muchos oficios técnicos “no requieren título universitario y tendrán salarios muy altos”.

El crecimiento explosivo de centros de datos para IA obligará, según Huang, a duplicar anualmente la fuerza laboral calificada en plomería, electricidad y climatización industrial.

La transformación digital, la tecnología y la Inteligencia Artificial están aún guardadas en una caja de pandora respecto de las oportunidades laborales que ofrecerán a la generación venidera, pero como la gente seguirá viviendo en casas y dependiendo de los servicios, sobre todo de agua, los plomeros apuntan a estar entre los mejor pagos del futuro.

En principio, ya son un recurso humano escaso.

De acuerdo con un estudio de Amanco Wavin de 2024, prácticamente ya no existen jóvenes entre los 18 y los 25 años que sean del oficio en Argentina. En realidad, informes del INDEC y el Banco Mundial señalan que existe un déficit general del 25% en trabajadores especializados (plomeros, albañiles, electricistas, etc.), que ya encarece la construcción entre un 8% y 12%.

LE PUEDE INTERESAR

Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer

LE PUEDE INTERESAR

No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados

“En el país existe una gran necesidad de trabajadores calificados en oficios, pero la situación enfrenta un desbalance entre oferta y demanda”, explicó Víctor Guajardo, gerente general de Amanco Wavin Argentina.

Hoy casi no hay plomeros jóvenes en Argentina, pero el mundo está dispuesto a pagar cada vez más por quienes dominen estos oficios.

La pregunta no es solo si el país se quedará sin plomeros, sino si perderá la oportunidad de participar de una nueva fase de empleo calificado y bien remunerado.

Agendas difíciles

A la hora de encontrar un plomero o un electricista para hacer arreglos en las viviendas o comercios se convierten en una rara avis, que dan turnos tanto o más adelantados que los médicos.

El estudio de Amanco Wavin, que relevó más de 200 casos, muestra con claridad el desequilibrio generacional.

Hoy el 98% de los plomeros son hombres; casi no hay plomeros entre 18 y 25 años; el grupo más numeroso se encuentra entre los 46 y 55 años (41%) y el rango etario con menor presencia es el de 26 a 35 años (13,4%).

En ese marco ¿cuánto gana un plomero?: una escala de tarifas de principios de este año, muestra que en AMBA un plomero cobraba alrededor de 20 mil pesos la jornada, pero cualquiera que haya tenido que buscar uno sabe que la mano de obra de cualquier arreglo arranca desde ese valor.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Domínguez, el gran tema en el Pincha

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La polémica medida del excanciller antes de irse

La precipitada salida de Werthein le abre la puerta a más renuncias
Últimas noticias de Información General

Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer

No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados

Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Policiales
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia
Puede recibir perpetua y los familiares piden justicia
Pablo Laurta enfrenta a la Justicia luego de asegurar que “está en paz”
Eduardo Vázquez podría tener salidas transitorias
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Domínguez, el gran tema en el Pincha
Gimnasia: más problemas para el DT: se desgarró Melluso
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile
La Ciudad
Se profundiza la crisis del taxi: este mes cayeron 7,9% los viajes
Propiedades: arrastre de números positivos
El bicicletero en la vereda, motivo de debate
Librerías contra la crisis: clubes, “reels” y presentaciones
"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
Espectáculos
Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
“Terapia despareja” llega al teatro La Nonna
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Caída y fractura: Cande Tinelli tuvo que ser operada de urgencia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla