Caballos sueltos en plena avenida 44: “De milagro no hubo un accidente”

Vecinos de San Carlos volvieron a denunciar una situación de peligro este jueves por la mañana, cuando un grupo de cinco caballos sueltos fue visto cruzando la avenida 44 y 141, una de las arterias más transitadas de la zona oeste de La Plata.

Los animales avanzaban entre autos, colectivos y camionetas que a esa hora circulaban rumbo al centro, generando preocupación entre los conductores que tuvieron que maniobrar para evitar una tragedia. “Hoy sobre 44 y 141 andaban cinco caballos sueltos. Se fueron por 44 para el lado de Olmos”, contó una vecina que registró la escena con su celular.

Las imágenes muestran a los caballos desplazándose por el asfalto, a metros de una parada de colectivos y comercios abiertos, en plena hora pico. “Fue un milagro que no pasara nada, iban por el medio de la calle y los autos frenaban de golpe”, relató otra testigo.

Hasta el momento, se desconoce a quién pertenecen los animales, aunque no es la primera vez que se observan caballos sueltos en ese sector de San Carlos. Los vecinos aseguran que la situación se repite con frecuencia y que, pese a los reclamos, no hay controles ni intervenciones preventivas.

“El riesgo es enorme. Puede pasar una desgracia en cualquier momento, sobre todo de noche o con lluvia, cuando los conductores no los ven”, advirtió una vecina del barrio que pidió mayor presencia de Protección Animal y Control Urbano.

En los últimos meses se registraron varios incidentes similares en distintas zonas de la ciudad, principalmente en avenidas y caminos rurales, donde la falta de alambrados y el descuido de los dueños provocan constantes episodios de peligro vial.

Los frentistas de San Carlos piden que se identifique a los responsables y se implementen operativos de captura y control, antes de que ocurra un accidente con consecuencias graves.