Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

La Ciudad

Caballos sueltos en plena avenida 44: “De milagro no hubo un accidente”

Caballos sueltos en plena avenida 44: “De milagro no hubo un accidente”
23 de Octubre de 2025 | 08:11

Escuchar esta nota

Vecinos de San Carlos volvieron a denunciar una situación de peligro este jueves por la mañana, cuando un grupo de cinco caballos sueltos fue visto cruzando la avenida 44 y 141, una de las arterias más transitadas de la zona oeste de La Plata.

Los animales avanzaban entre autos, colectivos y camionetas que a esa hora circulaban rumbo al centro, generando preocupación entre los conductores que tuvieron que maniobrar para evitar una tragedia. “Hoy sobre 44 y 141 andaban cinco caballos sueltos. Se fueron por 44 para el lado de Olmos”, contó una vecina que registró la escena con su celular.

Las imágenes muestran a los caballos desplazándose por el asfalto, a metros de una parada de colectivos y comercios abiertos, en plena hora pico. “Fue un milagro que no pasara nada, iban por el medio de la calle y los autos frenaban de golpe”, relató otra testigo.

Hasta el momento, se desconoce a quién pertenecen los animales, aunque no es la primera vez que se observan caballos sueltos en ese sector de San Carlos. Los vecinos aseguran que la situación se repite con frecuencia y que, pese a los reclamos, no hay controles ni intervenciones preventivas.

“El riesgo es enorme. Puede pasar una desgracia en cualquier momento, sobre todo de noche o con lluvia, cuando los conductores no los ven”, advirtió una vecina del barrio que pidió mayor presencia de Protección Animal y Control Urbano.

En los últimos meses se registraron varios incidentes similares en distintas zonas de la ciudad, principalmente en avenidas y caminos rurales, donde la falta de alambrados y el descuido de los dueños provocan constantes episodios de peligro vial.

Los frentistas de San Carlos piden que se identifique a los responsables y se implementen operativos de captura y control, antes de que ocurra un accidente con consecuencias graves.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
+ Leidas

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
Últimas noticias de La Ciudad

Pronta entrega, por favor: Federico Moura, el "virus cultural" que aún no tiene en La Plata el homenaje que se merece

Muchos reclamos y ninguna solución por una pérdida de agua en La Plata

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas

Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile
Espectáculos
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
A dónde está Lowrdez Fernández, ex cantante de Bandana: denuncian que desapareció y hay preocupación extrema
Charly García cumple 74: el genio que hizo de su vida una canción
VIDEO. Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
Información General
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"
Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
Rescatan a una mujer víctima de un grave hecho de violencia de género en Ensenada
VIDEO.- Preocupa en un barrio de La Plata el "rondín" de un misterioso Peugeot 308

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla