La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

Una oportunidad laboral generó ayer una convocatoria masiva en pleno centro de la Ciudad, cuando una tienda deportiva abrió la búsqueda de personal y unos 500 jóvenes se acercaron con su currículum para conseguir la vacante.
La búsqueda alteró la cuadra de 12 entre 59 y 60, donde la fila de aspirantes se extendió más de 200 metros, sorprendiendo a transeúntes y comerciantes de la zona.
Según el relato de testigos, muchos llegaron desde temprano para tener un lugar y aprovechar la oportunidad laboral.
La búsqueda de vendedores y de personal de atención al público abierta por el local Star Deportes provocó una amplia convocatoria de postulantes, que se concentraron en calle 12 y 60 hasta 12 entre 57 y 58.
“Fue infernal”, comentó un testigo que se encontraba en el lugar, al describir la situación.
A su vez, una vecina contó que había muchos chicos y chicas egresados de la universidad. “Hacía mucho que no se veía tanta gente junta buscando trabajo”, señaló.
En 26 y 529 entre el agua y el pasto, hay que cruzar la calle a los saltos
El video grabado por los vecinos muestra la magnitud de la cola y el clima de expectativa entre los postulantes, en un contexto donde conseguir empleo formal sigue siendo una de las principales preocupaciones entre los jóvenes platenses.
