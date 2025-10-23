¿Por error se ventiló una orden de captura?

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
El 18 de octubre de 2024 una mujer denunció que su hija, por entonces de 13 años, fue abusada por la pareja de su madrina, con quien convivía en un barrio privado de La Plata, quedando embarazada producto de ese ataque.
El acusado, de 32 años, se habría aprovechado de la situación de convivencia y la indefensión de la víctima para, según se indicó, accederla carnalmente.
De acuerdo a lo que trascendió del caso, la adolescente, al quedar embarazada, tuvo que ser sometida a una traumática intervención médica para interrumpir el curso gestacional.
La investigación incluyó una pericia genética para establecer si el feto correspondía al victimario. Y los resultados fueron categóricos, confirmando la relación biológica.
Ante la contundencia de las pruebas, la Justicia ordenó la detención del imputado, pero el requerimiento llegó a la esfera de conocimiento del sospechoso, al parecer porque quedó en estado público en el sistema informático y alguien le avisó de la existencia de la medida.
Por eso actualmente el imputado permanece prófugo y en situación de rebeldía, lo que aumenta la indignación de la familia y de su entorno.
Los abogados que representan a la víctima, Lucas Ferrari Goñi, Emanuel Blanco y Hugo Reale, manifestaron su profunda preocupación por la falta de ejecución de la orden de captura y el grave error cometido.
Por eso fueron aportadas las direcciones donde el imputado estaría oculto, aunque por el momento sin resultados.
El acusado incluso ya tendría orden de captura nacional e internacional.
“La Justicia debe actuar con la celeridad que este caso exige”, expresaron desde la querella.
