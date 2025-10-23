El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

¿Renovará contrato Eduardo Domínguez con Estudiantes? Esta es, sin lugar a dudas, la gran pregunta que se hacen todos los hinchas de Estudiantes. La respuesta es variada, habrá muchos que desean que siga, otros que no tienen una opinión formada y una minoría que prefiere un cambio. Pero que la pregunta sobre su continuidad está arriba de la mesa, ninguna pero ninguna duda.

El Barba firmó contrato hasta diciembre de 2025, es decir que en dos meses ya no tendrá vínculo con el Club y su representación podría escuchar ofertas de otros ligas que ya en su momento se interiorizaron por él.

El ciclo, que en algún momento promediando el año tocó fondo y pareció extinguirse, goza de buena salud luego de la meritoria Copa que realizó (no tenía el plantel que se quiso instalar como para ser finalista) y el repunte en el torneo.

Desde el entorno del jugador aseguran que hasta que no termine la temporada no tomará ninguna decisión. Que por el momento tiene la cabeza puesta en el Pincha y no descartan que renueve.

Pero este medio pudo saber de parte de fuentes confiables que no tiene muchas chances de seguir después de diciembre. Su futuro podría estar del otro lado del Atlántico más allá del interés de varios clubes de Brasil. Está confirmado es que dirigirá un equipo y no un seleccionado. De momento no hubo charlas para pensar en el futuro y eso no deja de ser algo llamativo.

Ahora bien en el caso que no continúe ¿quién el principal candidato a sucederlo? No hay nombres que seduzcan a la secretaría técnica sin clubes. En su momento se pensó en Gustavo Quinteros pero está en Independiente. Alguien tiró el apellido “Domínguez, pero no Eduardo”. ¿Será Sebastián Domínguez?

La Reserva mira a Barracas

El equipo de Reserva de Estudiantes estará atento hoy al partido que Barracas Central juegue como visitante contra Unión: si suma un punto queda eliminado. Ahora bien, una derrota lo mantiene en carrera hasta la última fecha.