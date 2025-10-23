"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

23 de Octubre de 2025 | 07:20

La semana continúa con temperaturas en ascenso en La Plata y alrededores, mientras que se acerca el regreso de las lluvias y tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el jueves tendrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 29 de máxima.

Para el viernes podrían retornar las precipitaciones, con tormentas durante todo el día y chaparrones en la noche; junto con temperaturas de entre 18 y 23 grados.

El sábado volvería a tener buenas condiciones: cielo mayormente nublado, junto a marcas térmicas de entre 15 y 21 grados.