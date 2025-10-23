Otro accidente en el ingreso a La Plata: un auto terminó en el zanjón central de la ruta 215

Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones
Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas entre los vecinos de la zona oeste de La Plata. Esta madrugada, alrededor de las 5:30, un automóvil perdió el control en la intersección de la Ruta 215 y la calle 284, en la localidad de Etcheverry, y terminó dentro del zanjón central que divide ambos carriles.
Según testigos, el vehículo realizó varios trompos sobre la calzada antes de salirse del camino. Milagrosamente, el conductor resultó ileso, aunque el auto quedó parcialmente hundido entre los pastizales y con importantes daños.
El episodio se suma a una extensa lista de accidentes registrados en los últimos meses sobre la misma traza, donde los vecinos aseguran que la falta de señalización, el mal estado del asfalto y la ausencia de iluminación convirtieron la ruta en una “trampa mortal”.
“Es todos los fines de semana lo mismo. Hay vuelcos, choques o autos en la zanja. Nadie hace nada y el pasto tapa hasta las señales”, expresó un residente de la zona, que fue uno de los primeros en asistir al conductor.
Las imágenes del siniestro muestran al vehículo semihundido entre la maleza alta, a pocos metros de la banquina, lo que pone en evidencia el abandono y la falta de mantenimiento del tramo.
En tanto, los automovilistas que circulan diariamente por el sector reclaman la colocación de carteles, reductores de velocidad y limpieza del zanjón, donde ya han terminado varios autos tras despistes.
Este nuevo hecho ocurrió apenas un día después de que los vecinos difundieran su preocupación por la seguidilla de accidentes en el mismo corredor, y solicitaran intervenciones urgentes a las autoridades municipales y viales.
Mientras tanto, la Ruta 215 sigue sumando episodios que podrían haberse evitado con un mantenimiento adecuado y una infraestructura segura. “Hasta que no pase una tragedia, nadie va a venir a arreglar nada”, lamentó otra vecina de Etcheverry.
