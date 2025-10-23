Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Policiales

Otro accidente en el ingreso a La Plata: un auto terminó en el zanjón central de la ruta 215

Otro accidente en el ingreso a La Plata: un auto terminó en el zanjón central de la ruta 215
23 de Octubre de 2025 | 07:38

Escuchar esta nota

Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas entre los vecinos de la zona oeste de La Plata. Esta madrugada, alrededor de las 5:30, un automóvil perdió el control en la intersección de la Ruta 215 y la calle 284, en la localidad de Etcheverry, y terminó dentro del zanjón central que divide ambos carriles.

Según testigos, el vehículo realizó varios trompos sobre la calzada antes de salirse del camino. Milagrosamente, el conductor resultó ileso, aunque el auto quedó parcialmente hundido entre los pastizales y con importantes daños.

El episodio se suma a una extensa lista de accidentes registrados en los últimos meses sobre la misma traza, donde los vecinos aseguran que la falta de señalización, el mal estado del asfalto y la ausencia de iluminación convirtieron la ruta en una “trampa mortal”.

“Es todos los fines de semana lo mismo. Hay vuelcos, choques o autos en la zanja. Nadie hace nada y el pasto tapa hasta las señales”, expresó un residente de la zona, que fue uno de los primeros en asistir al conductor.

Las imágenes del siniestro muestran al vehículo semihundido entre la maleza alta, a pocos metros de la banquina, lo que pone en evidencia el abandono y la falta de mantenimiento del tramo.

En tanto, los automovilistas que circulan diariamente por el sector reclaman la colocación de carteles, reductores de velocidad y limpieza del zanjón, donde ya han terminado varios autos tras despistes.

Este nuevo hecho ocurrió apenas un día después de que los vecinos difundieran su preocupación por la seguidilla de accidentes en el mismo corredor, y solicitaran intervenciones urgentes a las autoridades municipales y viales.

Mientras tanto, la Ruta 215 sigue sumando episodios que podrían haberse evitado con un mantenimiento adecuado y una infraestructura segura. “Hasta que no pase una tragedia, nadie va a venir a arreglar nada”, lamentó otra vecina de Etcheverry.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Otro accidente en la ruta 215 y van.... Vecinos del oeste de La Plata piden señalización: “Trampa mortal”
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
+ Leidas

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"

La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"

Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía

Rescatan a una mujer víctima de un grave hecho de violencia de género en Ensenada
Información General
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Muchos reclamos y ninguna solución por una pérdida de agua en La Plata
"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
Caballos sueltos en plena avenida 44: “De milagro no hubo un accidente”
Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile
Espectáculos
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
A dónde está Lowrdez Fernández, ex cantante de Bandana: denuncian que desapareció y hay preocupación extrema
Charly García cumple 74: el genio que hizo de su vida una canción
Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla