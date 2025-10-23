Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía

Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo
En las últimas horas, el Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta citó a declarar a Leonardo Damián Caballier, titular del Ford Fairline utilizado en el ataque de 44 y 26, mientras la Justicia investiga el vínculo del grupo "Hells Angels" con una causa de tentativa de homicidio en Ensenada.
Según fuentes a las que accedió EL DIA, contaron que la Justicia platense avanza con paso firme en la investigación de los violentos enfrentamientos entre facciones motoqueras que sacudieron la Ciudad la semana pasada, confirmando la imputación de uno de los presuntos partícipes.
En tanto, el Agente a cargo de la UFIyJ N° 16, ordenó la citación a declaración indagatoria bajo el Artículo 308 del C.P.P. a Caballier, identificado como el titular registral de uno de los vehículos utilizados en la emboscada.
El hecho se produjo el pasado 18 de octubre de 2025 en horas de la tarde, en la concurrida intersección de 44 y 26, en lo que se presume fue un ataque dirigido por el grupo "Hells Angels" contra un grupo de motociclistas, afín a la banda "Tehuelches".
Según la documentación judicial a la que tuvo acceso este diario, varios personas —identificadas con los Hells Angels— interceptaron a un grupo que circulaba en caravana de motocicletas.
Los agresores se trasladaban en al menos tres vehículos: una camioneta Ford Econoline E350 XL Super Duty, un Volkswagen Suran gris y un Ford Fairlane negro patente SWV531. Los testigos declararon que los atacantes descendieron de los vehículos y comenzaron a efectuar disparos con armas de fuego.
Una de las víctimas del ataque fue Pablo Rubén Rojas, quien se identificó como personal policial de la Provincia de Buenos Aires. Rojas resultó lesionado en el hombro derecho y repelió la agresión con su arma reglamentaria, antes de que los agresores se dieran a la fuga. Las lesiones del oficial fueron calificadas como de carácter leve.
La resolución judicial firmada el 22 de octubre de 2025 sostiene que existen "indicios vehementes" para sospechar que Caballier participó como coautor del hecho. El Fiscal basó la imputación en pruebas contundentes:
Titularidad del vehículo: Caballier es el titular registral del Ford Fairline patente SWV531 que aparece en los videos de la emboscada.
El Chaleco: Se registró en el vehículo una imagen de un chaleco con similares características a los distintivos del grupo "Hells Angels".
La Fuga: Imágenes de la Autopista del Sol capturaron el Fairline en la mano sentido a Entre Ríos, lo que sugiere que el imputado "se dió a la fuga desde esta ciudad a su domicilio" inmediatamente después de cometer el hecho.
El hecho fue calificado por la UFI N° 16 como "Abuso de Arma y lesiones leves doblemente agravada por ser cometida a un miembro de las fuerzas de seguridad y el concurso premeditado de dos o mas personas".
Mientras la Justicia platense avanza con la indagatoria de Caballier, la investigación se ramifica hacia otros episodios de extrema violencia vinculados al conflicto entre grupos motoqueros.
Es así que la Fiscalía se encuentra analizando un nuevo expediente que eleva la gravedad de la causa, ya que estaría vinculado a una tentativa de homicidio ocurrida en Ensenada. La conexión de estos grupos en hechos que van desde el ataque armado en La Plata hasta el intento de asesinato en la vecina localidad demuestra una escalada de violencia que las autoridades buscan contener mediante la acción judicial.
