Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"

La medida pesa para la marca Gallinita Orly tras detectarse una serie de irregularidades

Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
23 de Octubre de 2025 | 09:17

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la elaboración, comercialización y distribución de “la gallinita”, una popular golosina que se vendía con registros sanitarios falsos. Lo hizo por intermedio de la Disposición 7834/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Según se explicó, se trata del producto rotulado como “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly, RNE N°: 04003785, RNPA N°: 04030478, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”.

El texto indica que la investigación acerca de la genuinidad del producto se inició a partir de una notificación proveniente de la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia de Córdoba. La presentación indicó, en específico, que la golosina antes mencionada “no cumpliría con la normativa alimentaria vigente”.

Ante esa situación, las autoridades correspondientes se acercaron a un establecimiento donde se vendía el producto investigado y tomaron muestras. De su análisis surgió “un resultado ‘no conforme’ en lo que respecta a la rotulación de los productos, dado que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) N° 04030478 y el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 04003785 que se exhiben en el rótulo de producto investigado son inexistentes”.

De esa manera, “por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo registros de establecimiento y de producto inexistentes”, las autoridades lo declararon como “un producto apócrifo” y le aplicaron aquellas restricciones, que rigen para todo el país.

Otra golosina en la mira de la Anmat

Días atrás, la Anmat había ordenado prohibir, a través de diversas resoluciones, la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de otra popular golosina: “Copito de Nieve, Heladitos Secos”.

La investigación se inició a partir de una notificación de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la Provincia de Córdoba, que, en el marco de un programa de vigilancia provincial, detectó la comercialización de los “Heladitos Secos” en un comercio de la ciudad de Córdoba.

Tras tomar muestras reglamentarias y analizarlas, el resultado fue categórico: el producto no cumplía con la normativa alimentaria vigente. El Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la Anmat, intervino a través de su Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional, que confirmó la infracción

El análisis subrayó que, al no poder identificarse fehacientemente el origen del producto ni el establecimiento responsable de su elaboración o fraccionamiento, queda prohibida su producción y venta en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de venta en línea. La disposición también alcanza a cualquier otro alimento que utilice los mismos números de registro inexistentes, por considerarlos igualmente apócrifos. 

