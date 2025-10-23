Crece el misterio por la pareja de jubilados desaparecida en Chubut: amplían rastrillaje y nueva hipótesis

Nuevas hipótesis y ampliación de rastrillajes hay en la causa que investiga la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados cuyo paradero se desconoce desde hace más de 10 días en Comodoro Rivadavia, Chubut. En las últimas horas se confirmó que se recibió una denuncia anónima que indica que habrían sido víctimas de un robo.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, confirmó que se recepcionó una denuncia anónima en la que afirmaron que fueron víctimas de un intento de robo en la zona de Rocas Coloradas.

En el llamado, la persona sostuvo que también sufrió un intento de asalto en ese mismo lugar, pero que logró escapar.

Este escenario es similar al que plantearon los familiares de la pareja, al sostener que no es factible que hayan llegado hasta dicho lugar, el cual desconocían.

Aun así, según supo la agencia Noticias Argentinas, en este caso las autoridades provinciales contemplan varias conjeturas, como las del robo, un homicidio y hasta que pudieron ser “tragados por la tierra”, debido a que es una zona arcillosa.

“Es un terreno pantanoso. Una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente, pero no al punto de desaparecer. De todas formas, estamos intentando conseguir drones que permiten medir hasta 10 metros de profundidad”, expuso Iturrioz en conferencia de prensa.

“Hace unos meses un grupo de estudiantes fueron por esa zona y un alumno quedó atrapado en esa especie de arcilla movediza y lo rescataron sus compañeros”, contó a NA el periodista Adolfo Morales, quien también describió que, cuánto más te movés, más te hundís.

En la jornada de este jueves se espera que el operativo continúe en el área de Pampa Salamanca y zonas aledañas, lugar donde hallaron huellas recientes en un sendero.

