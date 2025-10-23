Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Invasión en Autopista, Gonnet, Sicard y más lugares

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
23 de Octubre de 2025 | 08:32

Escuchar esta nota

La mañana de este jueves comenzó con una escena inusual en La Plata y sus alrededores: cientos de hormigas voladoras invadieron distintos puntos de la Ciudad, generando sorpresa, incomodidad y hasta confusión entre los vecinos, muchos de los cuales las confundieron con mosquitos. Las imágenes y mensajes comenzaron a multiplicarse desde temprano, dando cuenta de un fenómeno que se extendió desde la autopista La Plata–Buenos Aires, a la altura de Gonnet, hasta los barrios de Sicardi y Arana, pasando por la zona de 7 y 32.

Según explican los especialistas, la aparición de estas hormigas aladas es un proceso natural que suele darse en esta época del año (primavera), especialmente cuando se combinan altas temperaturas, humedad y jornadas posteriores a lluvias intensas. Es el llamado “vuelo nupcial”, momento en el que las hormigas reproductoras -hembras y machos alados- salen de sus colonias para aparearse y formar nuevos hormigueros.

Este fenómeno, si bien puede resultar molesto, no representa un riesgo sanitario ni una plaga permanente. Las hormigas voladoras suelen desaparecer en cuestión de horas o pocos días, una vez que cumplen su ciclo reproductivo. Sin embargo, su presencia masiva se vuelve más notoria en zonas abiertas, con vegetación o cercanas a espacios húmedos, lo que explica su expansión simultánea en distintos barrios de la Región.

Para reducir su presencia en los hogares, se recomienda mantener las ventanas cerradas durante las horas de mayor actividad, evitar dejar luces encendidas en exteriores -ya que la iluminación las atrae-, y limpiar cualquier resto de comida o azúcar que pueda incentivarlas a ingresar. En los casos en que se observe una persistencia inusual, el uso de insecticidas específicos o la consulta con servicios de control de plagas puede ser una alternativa eficaz.

Como sucede cada primavera, la invasión de hormigas voladoras marca un fenómeno cíclico y natural, producto del equilibrio biológico que acompaña los cambios de estación. 

