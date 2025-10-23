En Gimnasia, la carrera por la sucesión de Cowen está en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
A medida que se acercan las elecciones a presidente en Gimnasia, que elegirán al sucesor de Mariano Cowen (serán a mediados de noviembre), la ebullición política es permanente y va en aumento.
Con los diferentes espacios y actores políticos, el panorama comenzó a tomar dimensión en las últimas horas, y seguramente podría haber definiciones a fin de mes, cuando el 30 del corriente (se espera un cónclave caliente) se realice Asamblea Anual Ordinaria, en donde se analirán, entre otros temas la Memoria y los estados contables de del último período fenecido el 30 de julio pasado.
Y en ese sentido, se sabe que Usina Tripera (Carlos Anacleto podría encabezar la lista), después de una reunión, tomó la decisión de participar de las próximas elecciones, por lo que será una de las opciones para las elecciones.
Con seis candidatos confirmados de momento y a la espera de que puedan llegar a unirse algunos espacios, presentarse otros candidatos y resolver qué hará el oficialismo, las elecciones de Gimnasia van tomando forma. Los candidatos oficializados son: Diego Patiño (Legado Gimnasista); Emanuel Di Loreto(Renacimiento Gimnasista); Edgardo Toto Medina (Toto Pueblo), Sebastián Gubia (Queremos a Gimnasia), Juan Larraza (Alternativa Tripera) y Carlos Anacleto (Usina Tripera), aunque se especula conque alguno de baje de la candidatura. Y en las próximas horas, Daniel Onofri (Arriba Gimnasia) definirá su situación, es decir, si va a elecciones o no.
