"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
La Asociación Iris vende el inmueble para invertir en su otro domicilio, en San Carlos. Vecinos, preocupados y la Federación de Instituciones abrió el debate
Para sorpresa en un sector de su comunidad, la presidenta de la Asociación Iris, Mónica Jurinovic, confirmó que la tradicional sede de esa entidad, en 23 entre 43 y 44, está en venta y piden 230 mil dólares.
El “club” tiene 80 años de trayectoria en el corazón de La Loma y en todo este tiempo congrega a los vecinos de la zona con actividades deportivas y recreativas. La decisión de la venta, según indicó la presidenta en una charla con este diario, no indica que desaparecerá: apunta a invertir fondos en la sede de San Carlos, en 143 y 516.
El objetivo, se indicó es adquirir el terreno lindero de 70 x 200 al predio actual de fútbol y construir un polideportivo con el objetivo de ampliar las actividades deportivas de básquet, vóley y handball. “Mantener dos espacios tan grandes es muy difícil y hoy toda nuestra vida institucional pasa por el predio de San Carlos”, explicó Jurinovic.
El plan tiene rasgos inéditos en el escenario de la vida de las instituciones platenses. Actualmente, muchos clubes de la ciudad están ampliando y reorganizando sus sedes pero no están a venta.
Ayer, en la sede, se escuchaban voces discordantes con la idea. “Nos afectaría un montón porque aparte de ser un club social, es nuestro lugar de trabajo”, dijo Rocío Ruso, una profesora de una de las disciplinas de acrobacia que se dan en el lugar.
Al contrapunto se sumó el actual presidente de la Federación de Instituciones del Gran La Plata, Alberto Alba. “Es una institución histórica”, la definió y puso énfasis en su trayectoria en La Loma. “Recién me entero. No me avisaron. Tendría que hablar con el Club sobre si es conveniente y el porqué de una decisión tan drástica”, dijo Alba, sorprendido por la novedad.
Actualmente, varios clubes de la Ciudad se están reorganizando, agrupando y ampliando sus instalaciones y desarrollando la infraestructura. Uno de los casos, según se indicó desde la Federación de Instituciones, es el de “Argentino juvenil club” en City Bell, ubicado en la calle 118 y 460.
“No recuerdo otros clubes que hayan vendido las sedes. No conozco ninguno”, insistió Alba.
En este contexto, señaló que la problemática en los clubes platenses se repite un cuadro de cesión de decisiones en favor de “personas externas” que pasan a ejercer una forma de control de la Institución. “Hay clubes que están tomados y hay que recuperarlos porque están en malas condiciones”, explicó el presidente de la Federación de Instituciones. En la lista incluyó a instituciones situadas en ese mismo barrio o en la zona de El Mondongo.
La Asociación Iris tiene una amplia agenda de actividades ligadas a la identidad barrial. Nació como una entidad social y deportiva que acompañó el desarrollo del barrio La Loma.
Ruso, la profesora que ayer finalizada una clase en amplio edificio ahora en venta, comentó: “Tuvimos una reunión porque nosotros participamos en una asociación de circo y nos dijeron que el club está en venta, que en realidad es algo ilegal pero nos afectaría un montón a nosotros porque este club además de ser social, es nuestro lugar de trabajo y tambalea nuestra fuente de trabajo bajo”, comentó la profesora.
Solo por la mañana, el Club de La Loma, aúna más de 200 personas que participan de las actividades.
Más de 200 personas por la mañana participan de actividades / EL DIA
