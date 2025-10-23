Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los principales candidatos en la Provincia de Buenos Aires

Por primera vez se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP)

Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los principales candidatos en la Provincia de Buenos Aires
23 de Octubre de 2025

La provincia de Buenos Aires será el epicentro de la disputa por las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, fecha en que los bonaerenses tendrán que acudir nuevamente a las urnas para decidir quiénes ocuparán las 35 bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados.

Estos comicios provinciales tendrán la particularidad de que se llevarán a cabo por primera vez a través del sistema de Boleta Única de Papel (BUP), con el que se busca agilizar y transparentar el proceso electoral.

Buenos Aires sólo renueva la representación en Diputados y los cargos en esa cámara se van a disputar entre 18 listas distintas, lo que da cuenta de la marcada fragmentación política que sufre el territorio más densamente poblado del país.

Elecciones: los candidatos en la Provincia

Entre las alianzas que los votantes podrán elegir el próximo domingo figura Fuerza Patria (FP), el espacio con el que el peronismo bonaerense logró abroquelarse para competir en unidad en el histórico bastión justicialista.

La lista del frente peronista y aliados la encabeza Jorge Taiana, quien estará acompañado por Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.

En territorio bonaerense, La Libertad Avanza (LLA) sufrió un duro traspié durante la campaña electoral con la renuncia del diputado nacional en uso de licencia José Luis Espert como primer candidato de la lista violeta.  

Espert tuvo que bajar su candidatura por haber recibido 200 mil dólares del empresario argentino Federico “Fred” Machado, quien está acusado de narcotráfico en una causa que tramita en los Estados Unidos.

Por esta razón, el primer lugar en la lista libertaria quedó en manos del referente del PRO, Diego Santilli. Sin embargo, a la hora de ir a las urnas, los bonaerenses seguirán viendo la imagen de Espert a la cabeza de la nómina.

Este inconveniente se produjo ante la negativa de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de hacer lugar al pedido de LLA de reimprimir las boletas con el nuevo primer postulante de ese espacio político.

El candidato del frente libertario estará acompañado de la exvedette Karen Reichardt en los primeros lugares de la lista violeta.

En la flamante boleta única, los bonaerenses también podrán encontrar la lista de Provincia Unidas, que encabeza el exministro del Interior, Florencio Randazzo. Además tendrán la posibilidad de optar por la alianza Potencia, cuya primera representante es María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En tanto, en la BUP encontrarán  al Frente de Izquierda – Unidad, con Nicolás del Caño como primera figura y la Coalición Cívica con Juan Manuel López, entre otras alianzas más pequeñas.

