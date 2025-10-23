VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"

Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo
"Estoy perfecta", dijo en un video que subió a su cuenta de Instagram. Operativo en su domicilio
Lowrdez Fernández apareció pero sigue el misterio por sus declaraciones. "Me acabo de levantar", fueron las palabras de la Bandana en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Su madre había denunciado su desaparición y que no tenía contacto desde el pasado 4 de octubre.
“Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, contó y, visiblemente enojada por la “falsa” denuncia, dijo: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Para cerrar y llevar tranquilidad sostuvo que “estoy perfecta, gracias”.
En el video, que dura 42 segundo, también agradeció a los seguidores que se preocuparon por ella: “Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero... Estoy bien”.
Lo cierto es que más temprano, desde el ciclo "TL9 al amanecer" que se emite por Canal 9, el columnista Alexis Puig llamó por teléfono a la cantante una y otra vez, y en un momento atendió. De fondo se escuchó una voz masculina y hubo una breve charla. Entre titubeos y comentarios entre ambas voces, se escuchó: “No puedo agarrar, ¿me estás jodiendo?. Pará que me está llamando Alexis".
En ese marco,. se llevaba a cabo un fuerte operativo en el último departamento donde vivió Lowrdez Fernández, en el barrio porteño de Palermo. Desde el miércoles por la noche, cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B acudió hasta dicho domicilio y se entrevistó con su pareja Leandro García Gómez, se dispuso una consigna policial en el edificio ubicado sobre la calle Ravignani 2186, Palermo.
Es por eso que seis efectivos se apostaron en la puerta de la vivienda, aunque se desconoce cuáles son los pasos por seguir tras la publicación en las redes sociales.
La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"
