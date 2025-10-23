Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Policiales

VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"

"Estoy perfecta", dijo en un video que subió a su cuenta de Instagram. Operativo en su domicilio

23 de Octubre de 2025 | 10:05

Escuchar esta nota

Lowrdez Fernández apareció pero sigue el misterio por sus declaraciones. "Me acabo de levantar", fueron las palabras de la Bandana en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Su madre había denunciado su desaparición y que no tenía contacto desde el pasado 4 de octubre.

“Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, contó y, visiblemente enojada por la “falsa” denuncia, dijo: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Para cerrar y llevar tranquilidad sostuvo que “estoy perfecta, gracias”.

En el video, que dura 42 segundo, también agradeció a los seguidores que se preocuparon por ella: “Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero... Estoy bien”. 

Lo cierto es que más temprano, desde el ciclo "TL9 al amanecer" que se emite por Canal 9, el columnista Alexis Puig llamó por teléfono a la cantante una y otra vez, y en un momento atendió. De fondo se escuchó una voz masculina y hubo una breve charla. Entre titubeos y comentarios entre ambas voces, se escuchó: “No puedo agarrar, ¿me estás jodiendo?. Pará que me está llamando Alexis".

En ese marco,. se llevaba a cabo un fuerte operativo en el último departamento donde vivió Lowrdez Fernández, en el barrio porteño de Palermo. Desde el miércoles por la noche, cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B acudió hasta dicho domicilio y se entrevistó con su pareja Leandro García Gómez, se dispuso una consigna policial en el edificio ubicado sobre la calle Ravignani 2186, Palermo.

Es por eso que seis efectivos se apostaron en la puerta de la vivienda, aunque se desconoce cuáles son los pasos por seguir tras la publicación en las redes sociales.

LE PUEDE INTERESAR

La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"

LE PUEDE INTERESAR

Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"

A dónde está Lowrdez Fernández, ex cantante de Bandana: denuncian que desapareció y hay preocupación extrema

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
+ Leidas

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
Últimas noticias de Policiales

La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"

Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía

Rescatan a una mujer víctima de un grave hecho de violencia de género en Ensenada

VIDEO.- Preocupa en un barrio de La Plata el "rondín" de un misterioso Peugeot 308
Espectáculos
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
A dónde está Lowrdez Fernández, ex cantante de Bandana: denuncian que desapareció y hay preocupación extrema
Charly García cumple 74: el genio que hizo de su vida una canción
VIDEO. Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
La Ciudad
Pronta entrega, por favor: Federico Moura, el "virus cultural" que aún no tiene en La Plata el homenaje que se merece
Muchos reclamos y ninguna solución por una pérdida de agua en La Plata
"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
Caballos sueltos en plena avenida 44: “De milagro no hubo un accidente”
Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
Información General
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla