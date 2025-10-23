El bicicletero en la vereda, motivo de debate en La Plata: qué dice la ordenanza municipal

El bicicletero en la puerta de un comercio del Centro dio pie a una discusión con inspectores sobre la ubicación, la posibilidad de ofrecerlo y hasta de acceder a beneficios impositivos. Desde el Municipio advirtieron que, para instalarlo, es necesario solicitar un permiso previo.

La dueña del negocio, en diagonal 80 entre 3 y 4, contó que al abrir el local solían ponerlo frente a la vidriera y pegado al cordón, para que los clientes pudieran dejar las bicicletas mientras realizaban las compras.

Sin embargo, se vieron en la obligación de quitarlo del lugar, luego de que un agente municipal advirtiera que su colocación no está permitida sin autorización previa de la Municipalidad.

“Pasó una patrulla municipal y nos dijo que no podíamos poner el bicicletero en la vereda”, explicó la dueña del local, quien también sostuvo: “Es lo que hacíamos siempre, pero nunca nos indicaron que esto no está permitido”.

Además, la comerciante señaló que en el resto de la cuadra otros locales también tienen el soporte pegado al cordón, para no interrumpir la circulación de los peatones.

“Nos dijeron que debíamos ponerlo pegado a la vidriera y en forma paralela. El problema es que cuando ponen la bicicleta chocan contra el vidrio y obstruyen el paso de la gente que circula por la vereda”, indicó la comerciante.

Desde el Municipio indicaron a este diario que, para instalar un bicicletero, es necesario tramitar un permiso específico en la comuna.

Según se explicó, la ordenanza 9.880 -a través de la cual se regula el uso del espacio público- no puede haber mobiliario fijo en las veredas, salvo autorización del Municipio. Además, se aclaró que la normativa no distingue entre uso comercial o particular, en ambos casos es igual.

La norma específica que las instalaciones o elementos “que se emplazan en el espacio público y cuya finalidad es la de atender una necesidad social o prestar un determinado servicio al ciudadano”, deben ser autorizados por la Comuna. “Vamos a ir a la Municipalidad para pedir la autorización”, señaló la comerciante y apuntó que también buscará ponerse a derecho para tomar un beneficio: “Una ordenanza dice que hay una quita en una de las tasas que pagamos”.