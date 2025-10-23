Rescatan a una mujer víctima de un grave hecho de violencia de género en Ensenada

Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
Un grave episodio de violencia de género ocurrió en horas de la noche del miércoles en una vivienda del Barrio Federal II de Ensenada, donde una mujer fue rescatada por personal policial tras ser agredida y retenida contra su voluntad por su ex pareja.
El hecho tuvo lugar alrededor de las 22:30, en una casa ubicada en la intersección de las calles Maipú y Contarelli. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre una situación de extrema violencia dentro del domicilio. Vecinos del lugar manifestaron haber escuchado gritos de auxilio, vidrios rotos y golpes provenientes del interior de la vivienda.
Ante la urgencia del caso, efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada realizaron un perímetro de seguridad y tomaron contacto con la fiscalía de turno, que autorizó el ingreso al inmueble. Para acceder, los uniformados debieron forzar la puerta principal, encontrando en el interior a la víctima con múltiples lesiones visibles en el rostro y el cuerpo.
La mujer fue inmediatamente puesta a resguardo y asistida, mientras que el agresor —que se encontraba fuera de control— fue reducido tras un breve forcejeo y posteriormente trasladado a la comisaría local.
La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°16.
Fuentes policiales confirmaron que la vivienda quedó bajo resguardo a la espera de las tareas de los peritos, mientras la víctima recibe contención y asistencia.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
