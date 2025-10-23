Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía

Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo

La renuncia se hará efectiva el lunes próximo. Se suma a la salida del canciller, anunciada ayer

Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo
23 de Octubre de 2025 | 10:17

Escuchar esta nota

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo al frente de la cartera el próximo lunes, luego de las elecciones legislativas nacionales.

“El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia”, confirmó una importante fuente oficial. De esta forma, la salida de Cúneo Libarona se suma a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre.

“Dejé todo listo, sólo hace falta que continúen por ese camino”, aseguran que planteó entre los suyos luego de comunicar que daría un paso al costado.

Su salida era un secreto a voces y formaba parte de los cambios estructurales que el presidente Javier Milei tenía en mente de cara a la reforma del Gabinete para afrontar el segundo tramo de la gestión. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor, Santiago Caputo, suena como sucesor natural en el cargo, aunque desde su entorno le baja el precio a la posibilidad.

Sin definiciones, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien considerados por los libertarios como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión.

Cúneo Libarona deja el cargo después de veinte meses de gestión, sin grandes logros a su paso. En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Ejecutivo Nacional y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia.

LE PUEDE INTERESAR

Confirman que Caputo se reunirá con el CEO de JP Morgan

LE PUEDE INTERESAR

Azul: Vialidad Nacional rechaza reclamo por el deterioro de la Ruta 3

También se ubicó en el ojo de la tormenta luego de haberse pronunciado contra la diversidad sexual y en defensa de “la familia. ”Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, supo declarar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Milei
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
+ Leidas

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
Últimas noticias de Política y Economía

El Ministerio de Trabajo detectó irregularidades salariales en una clínica de Chivilcoy

Tandil: Martínez Lastra pidió a Provincia reconocer tareas insalubres en la salud pública

Provincia multó a OSDE con $20 millones por negar cobertura de cirugía oncológica

Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos
Policiales
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"
Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
Rescatan a una mujer víctima de un grave hecho de violencia de género en Ensenada
VIDEO.- Preocupa en un barrio de La Plata el "rondín" de un misterioso Peugeot 308
Espectáculos
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
A dónde está Lowrdez Fernández, ex cantante de Bandana: denuncian que desapareció y hay preocupación extrema
Charly García cumple 74: el genio que hizo de su vida una canción
Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
Información General
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla