Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo
Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo
Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos
"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
El Gobierno de EEUU cuadruplicó la cuota de compra de carne argentina
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
VIDEO.- Preocupa en un barrio de La Plata el "rondín" de un misterioso Peugeot 308
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro
Librerías de La Plata, contra la crisis: clubes, “reels” y presentaciones
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Rescatan a una mujer víctima de un grave hecho de violencia de género en Ensenada
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Charly García cumple 74: el genio que hizo de su vida una canción
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
Otro accidente en el ingreso a La Plata: un auto terminó en el zanjón central de la ruta 215
El bicicletero en la vereda, motivo de debate en La Plata: qué dice la ordenanza
Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los principales candidatos en Buenos Aires
Fuerte intervención del Tesoro de EE UU, el rol de Caputo y más: las razones del "respiro" que se tomó el dólar
La UBA va a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La renuncia se hará efectiva el lunes próximo. Se suma a la salida del canciller, anunciada ayer
Escuchar esta nota
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo al frente de la cartera el próximo lunes, luego de las elecciones legislativas nacionales.
“El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia”, confirmó una importante fuente oficial. De esta forma, la salida de Cúneo Libarona se suma a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre.
“Dejé todo listo, sólo hace falta que continúen por ese camino”, aseguran que planteó entre los suyos luego de comunicar que daría un paso al costado.
Su salida era un secreto a voces y formaba parte de los cambios estructurales que el presidente Javier Milei tenía en mente de cara a la reforma del Gabinete para afrontar el segundo tramo de la gestión. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor, Santiago Caputo, suena como sucesor natural en el cargo, aunque desde su entorno le baja el precio a la posibilidad.
Sin definiciones, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien considerados por los libertarios como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión.
Cúneo Libarona deja el cargo después de veinte meses de gestión, sin grandes logros a su paso. En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Ejecutivo Nacional y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia.
LE PUEDE INTERESAR
Confirman que Caputo se reunirá con el CEO de JP Morgan
LE PUEDE INTERESAR
Azul: Vialidad Nacional rechaza reclamo por el deterioro de la Ruta 3
También se ubicó en el ojo de la tormenta luego de haberse pronunciado contra la diversidad sexual y en defensa de “la familia. ”Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, supo declarar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí