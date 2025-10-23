Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

La Ciudad |Bajas ventas y expectativas

Librerías de La Plata, contra la crisis: clubes, “reels” y presentaciones

En un contexto de retracción del consumo, libreros de la Ciudad relataron las peripecias para mejorar las ventas: encuentros literarios, difusión por redes sociales y nuevas tareas

Librerías de La Plata, contra la crisis: clubes, “reels” y presentaciones

El precio promedio de un libro es de $35.000, oscilando entre $29.000 y $49.900, según advirtieron libreros de la ciudad / demian alday

23 de Octubre de 2025 | 04:12
Edición impresa

El dólar cruzó la barrera de los $1.500 y rompió un nuevo récord. El índice de morosidad en las familias argentinas trepa cada vez más a números alarmantes. En septiembre, el consumo retrocedió un 6,3 intermensual y un 7,9 en comparación al mismo periodo de 2024, un año que ya de por sí, fue malo.

Mientras -según estadísticas oficiales- el país atraviesa una crisis económica severa cuyos motores comerciales no repuntan, las librerías continúan -a los tumbos- abiertas.

A través de clubes de lectura, presentaciones de libros nuevos, y vendedores reconvertidos en “communities managers”, las librerías de la Ciudad despliegan diferentes incentivos y actividades para levantar las ventas y atraer a los clientes. A ello le suman lo de siempre: la tarea de recomendar libros, sostener una clientela fiel y alentar el boca en boca.

A principio del 2025 y a través del informe elaborado por la Cámara Argentina del Libro junto al Núcleo de Innovación Social (sociólogos bonaerenses), se registró que el 68% de las librerías consultadas habían exhibido caídas interanuales.

Ana Borean, dueña de una librería de City Bell (calle 13C entre 473 bis y 473), expresó en diálogo con EL DIA: “Esperanza tenemos un montón, pero lo que se viene viendo es que durante el último semestre cayó bastante la venta. Inclusive, el Día de la Madre respecto al del año pasado”.

Según agregó, “2024 fue el año que más bajó con respecto a años anteriores. Las ventas cayeron aproximadamente un 25 por ciento. Este año, sólo algunos meses alcanzamos la medida del año pasado”.

LE PUEDE INTERESAR

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

LE PUEDE INTERESAR

Dispar acatamiento al paro de los docentes universitarios en la Ciudad

En pocas palabras, este año, la caja apenas empareja la del 2024, que a su vez mostraron números negativos con periodos previos. “Hay meses que las ventas ni siquiera llegan a esos valores. Ni siquiera comparándonos con lo malo”, analizó Borean.

Santiago Aranciaga es librero en un histórico comercio ubicado en calle 7 entre 55 y 56. A pesar de que trabaja en la librería hace poco, advirtió en diálogo con este diario: “En el 2024 hubo una suba muy marcada en el precio del libro. No fue gradual, fue de golpe. Durante este año, el precio se mantuvo”, detalló.

Ambos libreros coincidieron en que libro promedio puede valer $35.000, oscilando entre $29.000 y $49.900.

Alentar el consumo

En librerías de la Ciudad, en función de atraer lectores, además de presentaciones y charlas, realizan encuentros literarios acompañados de café, cata de vinos o hasta degustaciones de whisky.

En este sentido, Aranciaga señaló: “Tenemos clubes de lectura presenciales y mensuales. Tenemos grupos de 40 personas en el de adulto y mas de 20 en el juvenil. Lo que hacemos es elegir un libro y nos juntamos después a charlarlo”.

Por su parte, Borean enumeró: “Presentaciones de libros, participar en ferias, ir a colegios o acercar escritores, son algunas de las tareas que llevamos a cabo”.

Estar alerta a lo que circula en redes sociales es una tarea -entre otras- que comenzó a ser habitual en libreros locales: “Cuando entran un grupo de chicas adolescentes a la librería, comienzan a buscar y de golpe encuentran el libro que vieron en Tik Tok, empiezan a gritar, se entusiasman. Eso es maravilloso”, relató Ana Borean. “Siempre estamos haciendo actividades para remarla y hacer más ventas”, agregó.

En tanto, el empleado de la librería de calle 7, advirtió en relación a las redes sociales: “Estamos muy pendientes de la foto. De si el ‘reel’ es largo, de cuántas visualizaciones tuvo. Tenés que atender, grabar, sacar fotos. Hay mucha gente que ve una publicación en redes, pregunta el precio y después viene a comprar. Es como un gran catálogo que antes no existía”.

Ambos manifestaron expectativa a la “Noche de las librerías platenses”, que plantea “actividades, descuentos, sorteos y más”, dijo Borean.

Lectura electrónica

En cuanto al uso del “e-book” -y al desafío que presenta para la lectura en papel- Aranciaga expresó: “Es un aporte porque hay chicos que están todo el día con las pantallas. Al principio, parece barato pero no. Además, la piratería es difícil de controlar con el kindle”.

Borean, en tanto, analizó: “Hay muchos clientes que venían mas a menudo a la librería. Ahora solo buscan algo específico. Igual, siempre vuelven. El libro es otra cosa: el tacto, el olor, una experiencia”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Pedí la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Se profundiza la crisis del taxi: este mes cayeron 7,9% los viajes
Policiales
Otro accidente en el ingreso a La Plata: un auto terminó en el zanjón central de la ruta 215
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia
Puede recibir perpetua por un ataque femicida en La Plata: los familiares piden justicia
Pablo Laurta enfrenta a la Justicia luego de asegurar que “está en paz”
Información General
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Espectáculos
Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
“Terapia despareja” llega al teatro La Nonna
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Caída y fractura: Cande Tinelli tuvo que ser operada de urgencia
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla