Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía |Golpe a los gremios

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

Proponen una fuerte flexibilización con “salarios dinámicos” y convenios por empresa, que modifican el esquema de negociación colectiva en el trabajo. Y bajar Ganancias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave
23 de Octubre de 2025 | 03:43
Edición impresa

A pocos días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional confirmó que avanzará con una doble reforma económica: la tributaria y la laboral. Ambas iniciativas forman parte del programa de “segunda generación” con el que la administración de Javier Milei busca consolidar la desregulación de la economía y atraer inversiones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la reforma impositiva incluirá una baja en el Impuesto a las Ganancias para personas físicas, mientras que la laboral apunta a modificar las condiciones de contratación y el sistema de paritarias, propuesta que pone a los gremios en guardia porque les quita poder en la negociación. “Vamos a un esquema de simplificación y de menores impuestos que favorezca a todos: Nación, provincias, empresarios y a la gente”, sostuvo el funcionario durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Caputo remarcó que el Gobierno “está haciendo las reformas que nadie se animó a hacer en 120 años” y aseguró que la Argentina cuenta con “un soporte financiero de los Estados Unidos que no tiene ningún otro país”. En esa línea, subrayó que el rumbo económico dependerá del resultado de las legislativas: “Vamos a necesitar mayor gobernabilidad y para eso es muy importante el voto”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó el debate sobre la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue el encargado de detallar los principales ejes del proyecto, que busca introducir cambios estructurales en la relación entre empleadores y trabajadores.

Cordero explicó que el Gobierno “trabaja en los convenios por empresa”, un sistema que permitiría que cada compañía negocie directamente con su representación sindical interna, incluso si el acuerdo nacional de la actividad fija condiciones distintas. Según el funcionario, este esquema “genera un diferencial salarial siempre hacia arriba”, al vincular el salario con la productividad individual.

El proyecto introduce también el concepto de “salario dinámico”, que reemplaza los ajustes automáticos por inflación por incrementos ligados al desempeño. “Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”, afirmó Cordero.

LE PUEDE INTERESAR

Caputo, con JP Morgan para destrabar un crédito

LE PUEDE INTERESAR

La precipitada salida de Werthein le abre la puerta a más renuncias

Además, el secretario de Trabajo defendió la eliminación de las multas por incumplimientos laborales incluida en la Ley Bases. “Las personas siempre tienen sus derechos laborales; las multas iban para el Estado, no para el trabajador”, argumentó. En su visión, esa medida “es el comienzo de un desarrollo que lleve a la conclusión de la informalidad”.

Sin embargo, las organizaciones gremiales y especialistas en derecho laboral advirtieron que la propuesta podría derivar en una flexibilización encubierta de las condiciones laborales.

“El sistema nivela hacia abajo los derechos y salarios de millones de trabajadores”, señalaron fuentes sindicales.

Los gremios sostienen que al individualizar las negociaciones y atar los aumentos a la productividad, se debilita la fuerza de los convenios colectivos y se amplía la desigualdad dentro de las empresas. También advierten que el esquema podría trasladar el riesgo económico del empleador al empleado, ya que el salario dependería de criterios empresariales o evaluaciones subjetivas.

De aprobarse, el proyecto transformaría el sistema paritario: los aumentos dejarían de fijarse por rama o sector para pasar a definirse por rendimiento individual. “Es un cambio estructural que puede alterar la lógica de la negociación colectiva en la Argentina”, indicaron fuentes del movimiento obrero.

El otro eje de la agenda económica oficial es la reforma tributaria. Caputo adelantó que el proyecto en elaboración contempla “una baja del Impuesto a las Ganancias para los individuos” y un “incentivo muy grande para el desarrollo del mercado de capitales”.

El ministro destacó que se apunta a un esquema más simple, con menos impuestos y menos trabas para la actividad privada. Entre los objetivos figuran la reducción de impuestos no coparticipables y la eliminación de tributos que, según el Gobierno, “sofocan la inversión y la generación de empleo formal”.

Caputo también mencionó la continuidad de la política de reducción a cero de las retenciones para las economías regionales, una medida que busca mejorar la competitividad de las provincias.

“Nosotros vinimos a sacarle el pie de encima a la gente y a bajar impuestos”, afirmó.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

El futuro de Domínguez, el gran tema en el Pincha

Una oferta de trabajo convocó a una multitud

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

Ponen a la venta un club de La Loma y hay polémica

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La precipitada salida de Werthein le abre la puerta a más renuncias

Racing: una derrota mínima y muy fina
Últimas noticias de Política y Economía

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

Caputo, con JP Morgan para destrabar un crédito

La precipitada salida de Werthein le abre la puerta a más renuncias

Subió 2,4% la actividad económica en agosto
Espectáculos
Jueves de estrenos: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
“Terapia despareja” llega al teatro La Nonna
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Caída y fractura: Cande Tinelli tuvo que ser operada de urgencia
Policiales
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia
Puede recibir perpetua y los familiares piden justicia
Pablo Laurta enfrenta a la Justicia luego de asegurar que “está en paz”
Eduardo Vázquez podría tener salidas transitorias
Información General
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Domínguez, el gran tema en el Pincha
Gimnasia: más problemas para el DT: se desgarró Melluso
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla