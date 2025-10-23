Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía

Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos

Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos
23 de Octubre de 2025 | 10:33

Escuchar esta nota

La Unión Cívica Radical platense denunció este jueves un nuevo ataque al inmueble de 4 entre 43 y 44 en donde funciona el Comité de la Segunda Sección. En este marco, repudiaron lo sucedido y aseguraron que se trata del tercer episodio de violencia que sufre el local en lo que va de este año marcado políticamente por las elecciones de medio término. 

Así lo afirmó el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, a través de los distintos canales oficiales del centenario partido. 

"Vandalizaron hoy el Comité de la Segunda Sección en La Plata. Es la tercera vez en el año que comités del radicalismo son atacados. Repudio absoluto. No es un episodio aislado, es otra muestra de un clima hostil que amenaza la convivencia democrática", detalló el dirigente.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observan pintarrajeadas y violentos mensajes en la fachada y daños en el pasillo de acceso, en donde arrojaron pintura en el piso  y las paredes. Asimismo provocaron la rotura de la puerta principal.

Al respecto, el dirigente analizó que "la política no puede convertirse en territorio de agresión ni de miedo. La democracia se protege con ley, respeto y diálogo".  

"Rechacemos la violencia con firmeza y sin dobles estándares", exclamó. 

"Desde la UCR hacemos un llamado urgente a bajar el tono, terminar con los discursos de odio y recuperar el respeto por quien piensa distinto", sostuvo. 

En medio de la indignación por lo ocurrido, el titular de la UCR local aseguró que "nuestra respuesta siempre será más democracia". 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
+ Leidas

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
Últimas noticias de Política y Economía

Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"

El Ministerio de Trabajo detectó irregularidades salariales en una clínica de Chivilcoy

Tandil: Martínez Lastra pidió a Provincia reconocer tareas insalubres en la salud pública

Provincia multó a OSDE con $20 millones por negar cobertura de cirugía oncológica
Información General
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile
Espectáculos
Tremendo mensaje de Lissa Vera ante a la preocupación por la situación de Lourdez Fernández
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
A dónde está Lowrdez Fernández, ex cantante de Bandana: denuncian que desapareció y hay preocupación extrema
Charly García cumple 74: el genio que hizo de su vida una canción
VIDEO. Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
Policiales
Crece el misterio por la pareja de jubilados desaparecida en Chubut: amplían rastrillaje y nueva hipótesis
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"
Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
Rescatan a una mujer víctima de un grave hecho de violencia de género en Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla