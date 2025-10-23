Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos

La Unión Cívica Radical platense denunció este jueves un nuevo ataque al inmueble de 4 entre 43 y 44 en donde funciona el Comité de la Segunda Sección. En este marco, repudiaron lo sucedido y aseguraron que se trata del tercer episodio de violencia que sufre el local en lo que va de este año marcado políticamente por las elecciones de medio término.

Así lo afirmó el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, a través de los distintos canales oficiales del centenario partido.

"Vandalizaron hoy el Comité de la Segunda Sección en La Plata. Es la tercera vez en el año que comités del radicalismo son atacados. Repudio absoluto. No es un episodio aislado, es otra muestra de un clima hostil que amenaza la convivencia democrática", detalló el dirigente.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observan pintarrajeadas y violentos mensajes en la fachada y daños en el pasillo de acceso, en donde arrojaron pintura en el piso y las paredes. Asimismo provocaron la rotura de la puerta principal.

Al respecto, el dirigente analizó que "la política no puede convertirse en territorio de agresión ni de miedo. La democracia se protege con ley, respeto y diálogo".

"Rechacemos la violencia con firmeza y sin dobles estándares", exclamó.

"Desde la UCR hacemos un llamado urgente a bajar el tono, terminar con los discursos de odio y recuperar el respeto por quien piensa distinto", sostuvo.

En medio de la indignación por lo ocurrido, el titular de la UCR local aseguró que "nuestra respuesta siempre será más democracia".